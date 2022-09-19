Haftaiçi her gün Atv ekranlarında seyirci ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı gündüz kuşağının en çok izlenen programı olmaya devam ediyor. Tüm sezon boyunca kaybolan kişileri bularak, faili meçhul cinayetleri açığa çıkartarak ve daha birçok olayın arka yüzünü ortaya çıkaran Müge Anlı yeni sezonda da belirsizlikleri çözüyor. Peki, Müge Anlı Müge Anlı Yasemin Salman olayı ne? Müge Anlı Nurettin Aslan kimdir? 19 Eylül Müge Anlı Nurettin Aslan yakalandı mı?

Atv ekranının en çok izlenen ve sıkı sıkıya takip edilen programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te her gün birbirinden ilginç, esrarengiz olaylar yaşanıyor. Yaşanan olayların sır perdesini ise Müge Anlı kaldırıyor. Haftaiçi her gün saat 10:00'da izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te üzerinde durulan konular bir diğer yandan da gündem oluyor. Seyircilerin sıkı sıkıya takip ettiği, merak edip araştırdığı konular arasında şimdi ise Yasemin Salman olayı var. Müge Anlı Yasemin Salman olayı ne? Müge Anlı Nurettin Aslan kimdir? 19 Eylül Müge Anlı Nurettin Aslan yakalandı mı?

MÜGE ANLI YASEMİN SALMAN OLAYI NE?

15 yaşında olan Yasemin Salman'ı 48 yaşındaki servis şoförü Nurettin Aslan kaçırmıştı. Yasemin Salman'ın annesi ise kızının bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. 15 yaşındaki Yasemin'i kaçırma iddilarını inkar eden Nurettin Aslan 19 Eylül tarihinde Müge Anlı ile Tatlı Sert'e canlı olarak katıldı.

MÜGE ANLI NURETTİN ASLAN YAKALANDI MI?

15 yaşındaki Yasemin Salman'ı kaçıran Nurettin Aslan 19 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert programına canlı olarak telefon bağlantısı gerçekleştirmişti. Müge Anlı Nurettin Aslan'a sorularak sorarak zaman kazanırken, emniyet güçleri Nurettin Aslan'ın bulunduğu konuma giderek yakaladı.