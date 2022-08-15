Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun ilk resimleri! Müge Anlı ve Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu nerede görüntülendi? (VİDEOLU-FOTOĞRAFLI)

Başarılı sunucu Müge Anlı, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile sessiz sedasız evlenmişti. Sadece yakın çevrelerinin katıldığı törenle dünyaevine giren çift, düğüne dair hiçbir fotoğraf paylaşmamıştı. Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu aylar sonra ilk kez yan yana görüntülendi! Mügen Anlı ve Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu nerede görüntülendi? İşte Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun birlikte ilk fotoğrafları…

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, haziran ayında programda bir açıklama yaparak İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyurmuştu. Sadece yakın çevrelerinin katıldığı bir törenle nikah masasına oturan Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu törene ait hiçbir fotoğraf paylaşmamıştı. Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu aylar sonra ilk kez yan yana görüntülendi. Peki Müge Anlı ve Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu nerede görüntülendi? İşte Müge Anlı ve Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun ilk fotoğrafları…

MÜGE ANLI VE EŞİ ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU'NUN İLK FOTOĞRAFLARI!

Haziran ayında dünyaevine giren Müge Anlı'nın eşi İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu

MÜGE ANLI VE EŞİ ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU NEREDE GÖRÜNTÜLENDİ?

Ünlü sunucu Müge Anlı, haziran ayında kendi programında evlilik haberini duyurduktan sonra 25 Haziran Cumartesi akşamı yakın çevrelerinin katıldığı bir törenle nikah masasına oturmuştu. Törene ait hiçbir fotoğraf paylaşmayan çift, geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir davette görüntülendi.