ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 23 yaşındaki Umut'tan 5 gündür haber yoktu. Müge Anlı, Umut Demirer bulundu mu sorusu gündeme geliyor. Hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı canlı izlemek isteyenler, Müge Anlı ATV canlı yayın izleme linkini araştırıyor. Peki, Müge Anlı, Umut Demirer bulundu mu? 14 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert CANLI İZLE, son bölüm neler oldu?

Müge Anlı, Umut Demirer bulundu mu? 14 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert CANLI İZLE, son bölüm neler oldu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı yayın izlemek isteyenler Müge Anlı ile Tatlı Sert CANLI İZLE linkini araştırıyor. 5 gündür kayıp olan Umut Demirer bulundu mu merak ediliyor. Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor. Müge Anlı, Umut Demirer bulundu mu? 14 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert CANLI İZLE, son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI, UMUT DEMİRER BULUNDU MU?

Yolculuk esnasında aracı durduruldu, kaçırıldı. 23 yaşındaki Umut'tan 5 gündür haber yok. İki yıldır Antalya'da yaşıyordu 23 yaşındaki Umut Demirer, iddialara göre 9 Kasım'da Adana'da arkadaşlarının yanına gidip onlarla birlikte İstanbul'a yolculuk ederken Niğde'de kendilerini durduran kişilerce kaçırıldı. Müge Anlı, Umut Demirer'in bulunduğunu açıklayarak acılı anneye müjdeli haberi verdi.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

3 aylık çiçeği burnunda damat nereye kaçtı?

Eşinin alyansını aldı kayıplara karıştı

Henüz 3 ay önce ikince kez nikah masasına oturmuştu 42 yaşındaki bir çocuk babası Efendi Gültaş, 1 Kasım'da eşine İstanbul Bayrampaşa'da çalıştığı tekstil atölyesi geç çıkacağını söyledi ancak bir daha evine dönmedi.

Yüzleşmeye gidip geri dönemeyen aşçıya ne oldu?

Sevgilisi olduğu söylenen arkadaşının ifadesine başvuruldu

Cuma günü Yusuf Kavuk dosyasında İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığının yetkilendirildiğini ve bu yetkilendirilmeylede Bursa Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinin resmi çalışmaları başladığı haberi verildi. Derya Hanım'ın ifadesine başvurularak bu olayı hızlandırılacağı bilgisi verildi.

MÜGE ANLI ATV CANLI İZLE (LİNK)