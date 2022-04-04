Müge Anlı son bölümde neler oldu? 4 Nisan Müge Anlı son bölüm izle! Müge Anlı'da Celal Seyit cinayete kurban mı gitti?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 4 Nisan 2022 son bölümünde neler oldu merak konusu oldu. Herkes tarafından izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şüpheli bir kayıp olayı gün yüzüne çıkıyor. Celal Seyit cinayete kurban mı gitti merak ediliyor. 4 Nisan Müge Anlı son bölüm izle! 2017 tarihinden bu yana Celal Seyit'ten haber alamayan aile, Müge Anlı'dan yardım istiyor. Müge Anlı'da Celal Seyit cinayete kurban mı gitti? Müge Anlı Celal Seyit olayı ne? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müge Anlı, 4 Nisan 2022 son bölümünde neler oldu merak konusu oldu. Herkes tarafından izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şüpheli bir kayıp olayı gün yüzüne çıkıyor. Müge Anlı'da işlenen son konulardan birisi Celal Seyit'in 2017 tarihinden beri haber alınamaması. 13 yaşında kaybolan Celal Seyit 5 yıldır kimse tarafından haber alınamıyor.

MÜGE ANLI CELAL SEYİT OLAYI NEDİR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son bölümde yaşananlar izleyenleri şoka uğrattı. 2017 tarihinden beri haber alınamayan 13 yaşındaki Celal Seyit, aile tarafından Müge Anlı'dan yardım istiyor. Kardeşini aramak için Müge Anlı'ya gelen Nur Seyit, eski dini nikahlı eşi Bülent Tuna'dan şüphelendiğini anlattı. Olayla ile ilgili bildiklerini anlatan Tuna'nın evinde pompalı tüfek olduğunu öğrenen Müge Anlı, "Nereden buluyorsunuz bu silahlı?" diyerek tepki gösterdi. Evinde silah olmasının normal bir durum olduğunu belirten Bülent Tuna "İnternetten almıştım evde bulunuyor yıllardır. Hatta polis olayla ilgili arama yapmaya geldiğinde aldı. Bugün Türkiye'de herkesin evinde silah var" dedi.

Bu sözlere kızan Müge Anlı "Burada kimin evinde pompalı tüfek var ya? Siz buraya savaşmaya mı geldiniz? Antalya'da senin pompalı tüfekle ne işin var? Bir gün herkesin evinde arama yapsınlar ve bunların elindeki silahları toplasınlar. O kadar çok pompalı tüfeğe meraklıysanız, sen de Suriye kökenli değil misin? Gitseydin de ülkeni korusaydın o pompalı tüfekle. Antalya'da senin pompalı tüfeği tutmanın ne anlamı var" diyerek şüpheliye tepki gösterdi.

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