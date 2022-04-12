Müge Anlı son bölümde neler oldu? 12 Nisan Müge Anlı son bölüm izle! Müge Anlı'da Derya Cihan'ın dolandırılma iddiası!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 12 Nisan 2022 son bölümünde neler oldu merak konusu oldu. Herkes tarafından izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şüpheli bir kayıp olayı gün yüzüne çıkıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Derya Cihan, 180 bin lirasını aşkı uğruna kaptırdı. Mağduriyetini anlatan Derya Cihan çalıştığı ofiste nasıl dolandırıldığını Müge Anlı'ya anlattı. Müge Anlı ile Tatlı Sert Derya Cihan kim? Müge Anlı'da Derya Cihan'ın dolandırılma iddiası!

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müge Anlı'da son bölümünde neler oldu merak konusu oldu. Herkes tarafından izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şüpheli bir kayıp olayı gün yüzüne çıkıyor. Müge Anlı'ya katılan Derya Cihan, İzmir Gaziemir'de bir ofiste çay kahve hizmeti veriyor. Derya Cihan, 2020 yılında çalışmaya başladığı şirkette patronunun kendisine ortak yönleri olduğuna dair sözlerin ardından ilişkilerinin başladığını ve 2 aylık süre içerisinde kendisine verilen çekler olduğunu, güven sağlandırıldğını belirterek 180 bin lira dolandırıldığını iddia ediyor. 8 kadının daha dolandırıldığını iddia eden genç kadın, "Profiller aynı. Dul, belli yaşa gelmiş ve kızı olan. Daha sonra kızınızla sizi tehdit ediyorlar" dedi.

MÜGE ANLI DERYA CİHAN OLAYI NEDİR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına dolandırıldığını iddia eden Derya Cihan, toplamda 180 bin lirasını işverenine kaptırdı. İzmir Gaziemir'den programa katılan Cihan 2020 yılında çalışmaya başladığı şirkette patronu tarafından dolandırıldığını iddia ediyor. Son çare olarak Müge Anlı'ya katılan Derya Cihan, yalnız olmadığını birçok kadının daha dolandırıldığı ortaya çıkıyor.

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