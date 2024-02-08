MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE (8 ŞUBAT) NE OLDU? Son bölümde neler yaşandı?

Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranında her sabah seyircisi ile buluşuyor. MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU? Son bölümde neler yaşandı? Detaylar haberimizde...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI'DA BUGÜN NE OLDU?