MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE (8 ŞUBAT) NE OLDU? Son bölümde neler yaşandı?
Müge Anlı'nın son bölümünde, evlerinden kaçan iki genç kız ve kayıp kişilerin hikayeleri ele alındı. Babalarına kızıp, annelerinden kaçan Merve Naz ve Dilan, canlı yayında anneleriyle buluştu. İşte detaylar!
Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranında her sabah seyircisi ile buluşuyor. MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU? Son bölümde neler yaşandı? Detaylar haberimizde...
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
MÜGE ANLI'DA BUGÜN NE OLDU?
- Babalarına kızıp, annelerinden kaçan iki arkadaş Müge Anlı'da bulundular, canlı yayında annelerine kavuştular. Yayına gelen Merve Naz ve Dilan aileleri tarafından sürekli kısıtlandıklarını ve dışarı çıkamadıkları için kaçtıklarını söylediler. Eve geri dönmek istemeyen genç kızlar 'kendi hayatımızı kurmak istiyoruz' dediler.
- Eski görümcesiyle birlikte ayrıldığı eşini arıyor
- Mehmet Önel'in 24 yaş küçük karısı tarafından alıkonduğu iddiası gündeme geldi.
- 73 yaşında iki çocuk babası Mehmet Önel'i aramak için kardeşi ve eski eşi canlı yayına geldi. Kardeş Naciye Hanım'ın iddiasına göre, 24 yaş küçük eşi tarafından kardeşi Mehmet Önel'in dolandırıldığı yönündeydi. Mehmet Önel'in evlendikten sonra işkence gördüğünü sürekli hasta olduğunu, ve eşinin vasis olmak için başvurduğunu mal varlığını almak istediğini söyledi.
- İddiaların odağındaki muhtarın oğlu canlı yayında bağlandı.
- Gökhan Tombak cinayetinde taraflar karşı karşıya
- Muhtarın oğlu canlı yayında... Gökhan Tombak ve annesi ile ilgili olan dedikoduları karakolda öğrendiğini söyledi.
- Hilal Sevime, Eda Nur Böcek ve Ümmü Yıldırım'ı aranıyor.
- 16 yaşındaki Hilal Sevime İstanbul'dan 15 gün önce, Edanur Böcek ise 3 Şubat Cumartesi Esenler'den kayboldu. 41 yaşındaki Ümmü Yıldırım ise 4 Ocak Perşembe günü Adana'dan kayboldu.