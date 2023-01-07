Kayıp Arife Gökçe'nin arandığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında baş şüpheli olarak canlı yayına çıkan Sinan Sardoğan'ın yaşlı kadınlarla cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Gündemde yer alan isim hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında Müge Anlı Sinan Sardoğan yakalandı mı? Sinan Sardoğan tutuklandı mı? Müge Anlı Arife Gökçe olayı ne oldu? soruları aratıldı.

Günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert programında anlattıkları ağızları açık bırakan ve hakkında 23 adli işlem bulunan Sinan Sardoğan yakalandı mı? Sinan Sardoğan tutuklandı mı? Müge Anlı Arife Gökçe olayı ne oldu? Detaylar haberimizde yer alıyor.

MÜGE ANLI SİNAN SARDOĞAN YAKALANDI MI?

Polis ekipleri, hakkında 23 adli işlem kaydı bulunan Sinan Sardoğan'ın kaldığı otel odasına gelerek, gözaltı kararını tebliğ ederek üst araması yaptı. Çocuğa cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan Sardoğan, ters kelepçeli yapılarak emniyete götürüldü. O anları anbean kayda alınan Sardoğan, muhabirlerin "Arife Gökçe'ye ne oldu?" sorusuna "Bilmiyorum" cevabını verirken gözaltına alındığı için de korktuğunu söyledi. Hakkındaki taciz iddialarını her fırsatta yalanlayan ve savunmasıyla başta Müge Anlı olmak üzere herkesi sinirlendiren Sinan Sardoğan, geçtiğimiz günkü canlı yayında Anlı'nın kendisine hesap sorması üzerine gerilmişti. Anlı'nın tepkilerine sinirlenen Sardoğan, "Sinirlenirsen sinirlen ne yapacaksın? Bak Müge Hanım adamı sinirlendirme. Geçen 'beyninden kan getireceğim' diyordun niye getirmedin. Hadi getir" diyerek tepki göstermişti. Anlı ve Sinan Bey'in tartıştığı anlarda ise canlı yayındaki ses kısıldı.