Müge Anlı Sinan Sardoğan neden tutuklandı? Müge Anlı Sinan tutuklandı mı? Sinan Sardoğan hakkında son durum ne?

Günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert programında anlattıkları ağızları açık bırakan ve sosyal medya üzerindeki duyumların ardından Müge Anlı Sinan tutuklandı mı? Sorusuna sebep olan olay ile birlikte Sinan Sardoğan hakkında son durum ne? Sorusu araştırılıyor. Peki, Müge Anlı Sinan tutuklandı mı? Müge Anlı Sinan Sardoğan neden tutuklandı? Sinan Sardoğan hakkında son durum ne?

Müge Anlı Sinan Sardoğan neden tutuklandı? Sorusu, gündeme gelen olaylar nedeniyle vatandaşlar tarafından araştırılıyordu. Kayıp Arife Gökçe'nin arandığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında baş şüpheli olarak canlı yayına çıkan Sinan Sardoğan'ın yaşlı kadınlarla cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Bu olayın ardından vatandaşlar, Müge Anlı Sinan tutuklandı mı? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Müge Anlı Sinan tutuklandı mı? Müge Anlı Sinan Sardoğan neden tutuklandı? Sinan Sardoğan hakkında son durum ne?

MÜGE ANLI SİNAN SARDOĞAN NEDEN TUTUKLANDI?

Canlı yayında da Müge Anlı'nın "Bacaklarıma bakma, kafanı yararım" diyerek tepki gösterdiği Sardoğan, gözaltına alındı. Polis ekipleri, hakkında 23 adli işlem kaydı bulunan Sinan Sardoğan'ın kaldığı otel odasına gelerek, gözaltı kararını tebliğ ederek üst araması yaptı. Çocuğa cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan Sardoğan, ters kelepçeli yapılarak emniyete götürüldü. O anları anbean kayda alınan Sardoğan, muhabirlerin "Arife Gökçe'ye ne oldu?" sorusuna "Bilmiyorum" cevabını verirken gözaltına alındığı için de korktuğunu söyledi.

Sinan Sardoğan

CANLI YAYINDA MÜGE ANLI'YI AZARLAMIŞTI

Hakkındaki taciz iddialarını her fırsatta yalanlayan ve savunmasıyla başta Müge Anlı olmak üzere herkesi sinirlendiren Sinan Sardoğan, geçtiğimiz günkü canlı yayında Anlı'nın kendisine hesap sorması üzerine gerilmişti. Anlı'nın tepkilerine sinirlenen Sardoğan, "Sinirlenirsen sinirlen ne yapacaksın? Bak Müge Hanım adamı sinirlendirme. Geçen 'beyninden kan getireceğim' diyordun niye getirmedin. Hadi getir" diyerek tepki göstermişti. Anlı ve Sinan Bey'in tartıştığı anlarda ise canlı yayındaki ses kısıldı.

MÜGE ANLI ARİFE GÖKÇE OLAYI NE OLDU?

Bir süredir Müge Anlı ve Tatlı Sert programında işlenen "Kayıp Arife" olayında yeni gelişmeler yaşandı. Olayın bir numaralı şüphelisi Sinan Sardoğan adlı şahsın çalıştığı yer ve tarlası ekipler tarafından incelemeye alındı. Yapılan aramada Sinan'ın gübre döktüğü yerde yanmış kıyafetler bulundu.