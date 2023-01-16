Müge Anlı Sinan öldü mü, intihar mı etti? Müge Anlı Sinan ne oldu, nerede?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Arife Gökçe'nin kaybolmasıyla ilgili baş şüpheli olan Sinan Sardoğan'la ilgili intihar etti iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu. Peki, Müge Anlı Sinan öldü mü? Sinan intihar mı etti? Müge Anlı Sinan ne oldu, nerede? İşte, Müge Anlı Sinan olayı!

Müge Anlı Sinan öldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Arife Gökçe'nin kaybolmasıyla ilgili baş şüpheli olan Sinan Sardoğan'la ilgili intihar etti iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu. Peki, Müge Anlı Sinan öldü mü? Sinan intihar mı etti? Müge Anlı Sinan ne oldu, nerede? İşte, Müge Anlı Sinan olayı detayları haberimizde...

MÜGE ANLI SİNAN İNTİHAR MI ETTİ?



Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen kayıp Arife Gökçe olayının baş şüphelisi olan Sinan Sardoğan, çocuğa cinsel istismar suçundan gözaltına alındı. Hakkında 23 adli işlem kaydı bulunan Sardoğan, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sinan Sardoğan'ın intihar ettiği yönünde sosyal medyada iddialar yer aldı. Ancak Sinan Sardoğan'ın intihar ettiği yönünde bir açıklama bulunmadığı için intihar ettiği iddiası gerçek dışıdır.

SİNAN SARDOĞAN NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Avcılar'da 2018 yılında A.A. isimli çocuğun cinsel istismara uğramasıyla ilgili eşkal bilgileri ile birebir uyuşması ve yaptırılan teşhis sonucunda aynı şahıs olduğunun anlaşılması üzerine Sardoğan gözaltına alındı. Hakkında 23 adli işlem kaydı bulunan Sardoğan, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜGE ANLI SİNAN NEDEN GÜNDEM OLDU?

Sinan Sardoğan, hakkındaki taciz iddialarını her seferinde yalanlarken, Müge Anlı'yla canlı yayında girdiği polemiklerle gündem oldu. Geçtiğimiz günkü canlı yayında Anlı'nın kendisine hesap sormasına sinirlenen Sardoğan, "Sinirlenirsen sinirlen ne yapacaksın? Bak Müge Hanım adamı sinirlendirme. Geçen 'beyninden kan getireceğim' diyordun niye getirmedin. Hadi getir" diyerek tepki göstermişti.

"YARARIM SENİN BEYNİNİ"

Ayrıca Sinan Sardoğan, canlı yayında Müge Anlı'nın bacaklarına bakarken yakalandı. Sardoğan'ı fark eden Anlı, "Benim de bacaklarıma bakma. Sana bir uçarım buradan. Yararım senin beynini" demişti. Sinan Sardoğan ise "Ben senin bacaklarına mı bakıyorum" diyerek kendini savunmuştu.

SİNAN SARDOĞAN NERELİ?

Müge Anlı'da konu olan Sinan Sardoğan Tokat, Almuslu'dur.