Müge Anlı Sinan olayı! SON DURUM! Müge Anlı Arife Gökçe ve Sinan olayı ne? Arife Teyze kim, bulundu mu?

Müge Anlı Arife Gökçe olayı son durum merak ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında ilginç dakikalar yaşandı. Programda son günlerde ele alınan konu kapsamında çok sayıda kadına tacizde bulunduğu ve uygunsuz mesajlar attığı iddia edilen Sinan Sardoğan hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Peki, Müge Anlı Arife Gökçe bulundu mu? Müge Anlı Arife kimdir, Arife Gökçe olayı nedir? İşte Müge Anlı Sinan olayı! Arife Teyze kim, bulundu mu? Detaylar...

Müge Anlı'da Arife Gökçe bulundu mu sorusu Türkiye gündeminde yer alıyor. Müge Anlı Arife Gökçe olayı son durum merak ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında ilginç dakikalar yaşandı. Programda son günlerde ele alınan konu kapsamında çok sayıda kadına tacizde bulunduğu ve uygunsuz mesajlar attığı iddia edilen Sinan Sardoğan hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Peki, Müge Anlı Arife Gökçe bulundu mu? Müge Anlı Arife kimdir, Arife Gökçe olayı nedir? İşte Müge Anlı Sinan olayı! Arife Teyze kim, bulundu mu? Arife Gökçe olayı son durum ve detaylar haberimizde...

MÜGE ANLI SİNAN VE ARİFE GÖKÇE OLAYI SON DURUM

Bir süredir Müge Anlı ve Tatlı Sert programında işlenen "Kayıp Arife" olayında yeni gelişmeler yaşandı. Olayın bir numaralı şüphelisi Sinan Sardoğan adlı şahsın çalıştığı yer ve tarlası ekipler tarafından incelemeye alındı. Yapılan aramada Sinan'ın gübre döktüğü yerde yanmış kıyafetler bulundu.

TARLASI VE ÇALIŞTIĞI YER MERCEK ALTINDA

Son olarak bugünkü yayında, kayıp Arife için yapılan çalışmalar gösterildi. Kadavra köpekleri ile aranan Arife'nin bulunması için bölgenin her noktasında hummalı bir çalışma sürdürülüyor. Bu bağlamda Sinan'ın çalıştığı yerler ve tarlası da incelemeye tabii tutuluyor.

SİNAN'IN GÜBRE DÖKTÜĞÜ YERDE KIYAFETLER BULUNDU

Ekipler bugün yaptıkları çalışmada ise Sinan'ın çalıştığı ve gübre döktüğü bölgede arama yaptı. Söz konusu aramada yakılmış ve yırtılmış kıyafetler bulundu. Bulunan eşyalar delil niteliğinde olduğu için incelemeye alındı.

DÜN MÜGE ANLI'YI ÇİLEDEN ÇIKARTTI

Öte yandan Sinan Sardoğan, dünkü yayında Müge Anlı'nın bacaklarına bakarken yakalanmıştı. O anları fark eden Anlı, "Benim de bacaklarıma bakma. Sana bir uçarım buradan. Yararım senin beynini." dedi. Sinan Sardoğan ise "Ben senin bacaklarına mı bakıyorum" diyerek kendini savunmuştu.