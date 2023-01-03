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Müge Anlı Sinan itiraf etti mi? (VİDEO) Müge Anlı SON DAKİKA Sinan itiraf izle! Sinan Arife Gökçe hakkında ne dedi, olayı itiraf etti mi?

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Müge Anlı Sinan itiraf etti mi? (VİDEO) Müge Anlı SON DAKİKA Sinan itiraf izle! Sinan Arife Gökçe hakkında ne dedi, olayı itiraf etti mi?

Müge Anlı'da son dakika itiraf iddiası gündeme düştü! ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında ilginç dakikalar yaşandı. Programda son günlerde ele alınan konu kapsamında çok sayıda kadına tacizde bulunduğu ve uygunsuz mesajlar attığı iddia edilen Sinan Sardoğan hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Peki, Müge Anlı Sinan itiraf etti mi? Müge Anlı Sinan Arife olayı ne? Müge Anlı Arife Gökçe nerede? İşte, Arife Gökçe bulundu mu, bulunamadı mı?

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Müge Anlı Sinan itiraf etti mi? Müge Anlı'da son dakika itiraf iddiası gündeme düştü! ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında ilginç dakikalar yaşandı. Programda son günlerde ele alınan konu kapsamında çok sayıda kadına tacizde bulunduğu ve uygunsuz mesajlar attığı iddia edilen Sinan Sardoğan hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Peki, Müge Anlı Sinan itiraf etti mi? Müge Anlı Sinan Arife olayı ne? Müge Anlı Arife Gökçe nerede? İşte, Arife Gökçe bulundu mu, bulunamadı mı? Detaylar...

Bir süredir Müge Anlı ve Tatlı Sert programında işlenen "Kayıp Arife" olayında yeni gelişmeler yaşandı. Olayın bir numaralı şüphelisi Sinan Sardoğan adlı şahsın çalıştığı yer ve tarlası ekipler tarafından incelemeye alındı. Yapılan aramada Sinan'ın gübre döktüğü yerde yanmış kıyafetler bulundu.

Son olarak bugünkü yayında, kayıp Arife için yapılan çalışmalar gösterildi. Kadavra köpekleri ile aranan Arife'nin bulunması için bölgenin her noktasında hummalı bir çalışma sürdürülüyor. Bu bağlamda Sinan'ın çalıştığı yerler ve tarlası da incelemeye tabii tutuluyor.

Ekipler bugün yaptıkları çalışmada ise Sinan'ın çalıştığı ve gübre döktüğü bölgede arama yaptı. Söz konusu aramada yakılmış ve yırtılmış kıyafetler bulundu. Bulunan eşyalar delil niteliğinde olduğu için incelemeye alındı.

Müge Anlı Sinan itiraf etti mi? (VİDEO) Müge Anlı SON DAKİKA Sinan itiraf izle! Sinan Arife Gökçe hakkında ne dedi, olayı itiraf etti mi?

Öte yandan Sinan Sardoğan, dünkü yayında Müge Anlı'nın bacaklarına bakarken yakalanmıştı. O anları fark eden Anlı, "Benim de bacaklarıma bakma. Sana bir uçarım buradan. Yararım senin beynini." dedi. Sinan Sardoğan ise "Ben senin bacaklarına mı bakıyorum" diyerek kendini savunmuştu.

Müge Anlı Sinan itiraf etti mi? (VİDEO) Müge Anlı SON DAKİKA Sinan itiraf izle! Sinan Arife Gökçe hakkında ne dedi, olayı itiraf etti mi?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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