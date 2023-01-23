Müge Anlı Sinan hapiste intihar mı etti? Müge Anlı Sinan nerede?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Arife Gökçe'nin kaybolmasıyla ilgili baş şüpheli olan Sinan Sardoğan'la ilgili intihar etti iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu. Peki, Müge Anlı Sinan öldü mü? Sinan intihar mı etti? Müge Anlı Sinan ne oldu, nerede? İşte Müge Anlı Sinan olayı!

Müge Anlı Sinan öldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Arife Gökçe'nin kaybolmasıyla ilgili baş şüpheli olan Sinan Sardoğan'la ilgili intihar etti iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu. Peki, Müge Anlı Sinan öldü mü? Sinan intihar mı etti? Müge Anlı Sinan ne oldu, nerede? İşte, Müge Anlı Sinan olayı detayları haberimizde!

MÜGE ANLI SİNAN İNTİHAR MI ETTİ?

Müge Anlı'da aranan Arife Gökçe olayında baş şüpheli olan Sinan Sardoğan, geçtiğimiz günlerde çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanmıştı. Metris Cezaevi'ne gönderilen Sarıdoğan'ın burada intihar ettiği iddiası sosyal medyada dolanmaya başladı. Ancak gündeme bomba gibi düşen bu iddianın asılsız olduğu ortaya çıktı.

İNTİHAR ETTİĞİ İDDİASI ORTAYA ATILDI

Sinan Sardoğan ile ilgili sosyal medyada şok bir iddia ortaya atıldı. Çok sayıda yaşlı kadına cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkan Sinan Sardoğan'ın, cezaevinde intihar ettiğine dair haberler yapıldı.

HABERLER ASILSIZ ÇIKTI

Sinan Sardoğan'ın intihar ettiğine ilişkin çıkan haberler asılsız çıktı. Sinan Sardoğan'nın metris cezaevinde yattığı ve herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi.

SİNAN SARDOĞAN NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Avcılar'da 2018 yılında A.A. isimli çocuğun cinsel istismara uğramasıyla ilgili eşkal bilgileri ile birebir uyuşması ve yaptırılan teşhis sonucunda aynı şahıs olduğunun anlaşılması üzerine Sardoğan gözaltına alındı. Hakkında 23 adli işlem kaydı bulunan Sardoğan, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.