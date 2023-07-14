Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği reyting rekortmeni televizyon programı Türkiye'nin gündemini belirlemeye devam ederken tüm dikkatleri üzerine topluyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicileri ise arama motorlarında Müge Anlı sezon finalinde mi? Müge Anlı sezon finaline girdi mi? sorularına yanıt arıyor. İşte tüm merak edilenler...

Müge Anlı sezon finalinde mi? Müge Anlı sezon finaline girdi mi? soruları araştırılıyor. ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert büyük izleyici kitlesine hakim. Müge Anlı programını yakından takip eden izleyiciler ise arama motorlarında Müge Anlı sezon finalinde mi? Müge Anlı sezon finaline girdi mi? sorularını araştırıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

MÜGE ANLI SEZON FİNALİNDE Mİ?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki ekibin yaptığı programın biteceğine dair bir açıklama bulunmuyor.

MÜGE ANLI FİNAL Mİ YAPACAK?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 2 Temmuz 2021 Cuma günü sezon finali yapacak. Yaklaşık bir ay sonra programın yeniden başlaması bekleniyor.

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI HAKKINDA

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...