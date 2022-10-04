Haftaiçi her gün Atv ekranlarında seyirci ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı gündüz kuşağının en çok izlenen programı olmaya devam ediyor. Tüm sezon boyunca kaybolan kişileri bularak, faili meçhul cinayetleri açığa çıkartarak ve daha birçok olayın arka yüzünü ortaya çıkaran Müge Anlı yeni sezonda da belirsizlikleri çözüyor. Peki, Müge Anlı Selami Şen tutuklandı mı? Müge Anlı Muhammet Burhan olayı ne oldu? Selami Şen yakalandı mı? 4 Ekim Müge Anlı ne oldu?

Atv ekranının en çok izlenen ve sıkı sıkıya takip edilen programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te her gün birbirinden ilginç, esrarengiz olaylar yaşanıyor. Yaşanan olayların sır perdesini ise Müge Anlı kaldırıyor. Hafta içi her gün saat 10:00'da izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te üzerinde durulan konular bir diğer yandan da gündem oluyor. Seyircilerin sıkı sıkıya takip ettiği, merak edip araştırdığı konular arasında şimdi ise Muhammet Burhan olayı var. Müge Anlı Selami Şen tutuklandı mı? Müge Anlı Muhammet Burhan olayı ne oldu? Selami Şen yakalandı mı? 4 Ekim Müge Anlı ne oldu?

MÜGE ANLI SELAMİ ŞEN TUTUKLANDI MI?

Amasya'nın Aksalur köyünde 16 Ağustos 2021 tarihinde ölen Muhammet Burhan olayı Müge Anlı'da gündem oldu. 27 yaşındaki Muhammet Burhan Amasya'da öldürülmüştü. Muhammet Burhan'ın eşi Fatma Burhan ile ilişkisi olan Selami Şen tutuklandı. Eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmesiyle beraber katil Selami Şen tutuklandı.