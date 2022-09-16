Haftaiçi her gün Atv ekranlarında seyirci ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı gündüz kuşağının en çok izlenen programı olmaya devam ediyor. Tüm sezon boyunca kaybolan kişileri bularak, faili meçhul cinayetleri açığa çıkartarak ve daha birçok olayın arka yüzünü ortaya çıkaran Müge Anlı yeni sezonda da belirsizlikleri çözüyor. Peki, Müge Anlı Sedef Uğuş bulundu mu? Müge Anlı 13 yaşındaki Sedef Uğuş kimdir? Müge Anlı 16 Eylül ne oldu?

Atv ekranının en çok izlenen ve sıkı sıkıya takip edilen programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te her gün birbirinden ilginç, esrarengiz olaylar yaşanıyor. Yaşanan olayların sır perdesini ise Müge Anlı kaldırıyor. Haftaiçi her gün saat 10:00'da izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te üzerinde durulan konular bir diğer yandan da gündem oluyor. Seyircilerin sıkı sıkıya takip ettiği, merak edip araştırdığı konular arasında şimdi ise Sedef Uğuş olayı var. Müge Anlı Sedef Uğuş bulundu mu? Müge Anlı 13 yaşındaki Sedef Uğuş kimdir? Müge Anlı 16 Eylül ne oldu?

MÜGE ANLI 13 YAŞINDAKİ SEDEF UĞUŞ KİMDİR?

13 yaşındaki Sedef Uğuş 16 yaşındaki sevgilisi ile Manisa'da üzüm toplarken tanışmıştı. Evlenmek isteyen iki genç aileleri tarafından onay alamadı. Ardından kaçan kızdan 7 gündür haber alınamıyordu. Kızının bulunması içiin Müge Anlı'ya başvuran aileye Müge Anlı yardımcı oluyor. Sedef Uğuş'un annesinin iddiaarına göre Sedef'i babaannesinin etkilediği söylendi. İki gencin kaçmasına yardımcı olan kişinin babaannesi Türkan Hanım olduğu söyleniyor. Sedef Uğuş'un annesi, Sedef'in babaannesine "Kızımı sen götürdün, sen getir." Sözlerini iletti.

MÜGE ANLI SEDEF UĞUŞ BULUNDU MU?

13 yaşındaki Sedef Uğuş 16 yaşındaki sevgilisi ile Manisa'da üzüm toplarken tanışmıştı. Evlenmek isteyen iki genç aileleri tarafından onay alamadı. Ailesi evlenmesine izin vermeyince 16 yaşındaki sevgilisi ile kaçan Sedef Uğuş 16 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert programında emniyet tarafından bulundu. Ailesini görmek istemeyen genç kız emniyet güçlerinin yanında duruyor.