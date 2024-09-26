Üye Girişi
Haberler

Müge Anlı, Samet Şeker bulundu mu? Çorum'da kaybolan Samet Şeker olayı nedir?

Müge Anlı, Samet Şeker bulundu mu? Çorum'da kaybolan Samet Şeker olayı nedir?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Çorum'da kaybolan 22 yaşındaki Samet Şeker'in konusu ele alındı. 26 Eylül Perşembe günü yayınlanan Müge Anlı programında, "Samet Şeker nerede, bulundu mu ve Samet Şeker olayı nedir" sorularına yanıt arandı. Peki, Samet Şeker öldürüldü mü?

Müge Anlı programında, 26 Eylül Perşembe günü Samet Şeker'in Çorum'da kaybolması gündeme geldi. 22 yaşındaki Samet Şeker'in ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Müge Anlı, Samet Şeker bulundu mu? Çorum'da kaybolan Samet Şeker olayı nedir? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI, SAMET ŞEKER BULUNDU MU?

Çorum'da 5 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Samet Şeker (22), aranıyor. 50 kişilik ekibin katıldığı arama çalışmaları, telefon sinyalinin geldiği Obruk Barajı çevresinde sürdürülüyor.

Çorum'da 22 Eylül'de evden çıkan ve geri dönmeyen Samet Şeker'in ailesi polise başvurarak yardım istedi. Kayıp gencin bulunması için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve İHH arama kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Telefon sinyalinin en son alındığı nokta olan Obruk Barajı çevresinde yoğunlaşan aramalarda, eğitimli köpekler de kullanılıyor. Havadan ve karadan yapılan aramalar titizlikle yürütülüyor.

Baba Esat Şeker, "22 Eylül akşamı oğlum evden çıktı, bir daha da eve dönmedi. Oğlum kaybolalı 5 gün oldu. AFAD, jandarma, polis, İHH ekipleri dağ taş her yere bakarak oğlumu arıyorlar. İnşallah sağ salim bulunur" dedi.

Müge Anlı, Samet Şeker bulundu mu? Çorum'da kaybolan Samet Şeker olayı nedir?

ÇORUM'DA KAYBOLAN SAMET ŞEKER OLAYI NEDİR?

22 yaşındaki Samet Şeker, en son Emin isimli arkadaşının yanına gideceğini söyleyerek 06 0069 plakalı aracıyla evden ayrıldı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Abla Zehra Şeker, Samet'in Melisa adında kız arkadaşı olduğunu, Melisa'nın açıklamalarını tutarsız bulduklarını ve ondan şüphelendiklerini açıkladı.

Müge Anlı, Samet Şeker bulundu mu? Çorum'da kaybolan Samet Şeker olayı nedir?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Soğuk Haber Televizyon Müge Anlı Müge Anlı 3-sayfa Çorum Yaşam Eylül Çorum

İsrail saldırısında Hizbullah'ın İHA birim komutanı öldürüldü

İsrail-Hizbullah savaşında kritik isim öldürüldü

 Mahmud Abbas, BM'den dünyaya seslendi: İsrail Gazze'den tamamen çekilmeli

Mahmud Abbas'tan İsrail ve ABD'yi küplere bindirecek çağrı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Biz hazırız' dedi, Esad cephesinden yanıt geldi

Erdoğan "Biz hazırız" dedi, Esad cephesinden yanıt geldi
Talimat Bakan Şimşek'ten! Banka müdürlerinin takı kuyruğuna girdiği düğüne inceleme

Skandal düğüne inceleme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana ASKİ su kesintisi! 26-27 Eylül Ceyhan, Kozan, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 26-27 Eylül Gemlik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Serik, Döşemealtı 26-27 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kocaeli su kesintisi! 26-27 Eylül Gölcük, Gebze, Kartepe su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Eylül Sincan, Yenimahalle, Mamak, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Şamil Ekinci kimdir? Şamil Ekinci hangi takımlı, yaşıyor mu, öldü mü (EŞAMİL EKİNCİ SEZONU, TRABZONSPOR)? KOSKİ Konya su kesintisi! 26-27 Eylül Ereğli, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 27 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı! 27 Eylül Cuma Hutbesi tam metni! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, Nurdağı, Oğuzeli 26-27 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Münevver Karabulut kimdir? Münevver Karabulut öldüğünde kaç yaşındaydı? Cem Garipoğlu mezarı nerede?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });