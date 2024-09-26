Müge Anlı programında, 26 Eylül Perşembe günü Samet Şeker'in Çorum'da kaybolması gündeme geldi. 22 yaşındaki Samet Şeker'in ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Müge Anlı, Samet Şeker bulundu mu? Çorum'da kaybolan Samet Şeker olayı nedir? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI, SAMET ŞEKER BULUNDU MU?

Çorum'da 5 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Samet Şeker (22), aranıyor. 50 kişilik ekibin katıldığı arama çalışmaları, telefon sinyalinin geldiği Obruk Barajı çevresinde sürdürülüyor.

Çorum'da 22 Eylül'de evden çıkan ve geri dönmeyen Samet Şeker'in ailesi polise başvurarak yardım istedi. Kayıp gencin bulunması için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve İHH arama kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Telefon sinyalinin en son alındığı nokta olan Obruk Barajı çevresinde yoğunlaşan aramalarda, eğitimli köpekler de kullanılıyor. Havadan ve karadan yapılan aramalar titizlikle yürütülüyor.

Baba Esat Şeker, "22 Eylül akşamı oğlum evden çıktı, bir daha da eve dönmedi. Oğlum kaybolalı 5 gün oldu. AFAD, jandarma, polis, İHH ekipleri dağ taş her yere bakarak oğlumu arıyorlar. İnşallah sağ salim bulunur" dedi.

ÇORUM'DA KAYBOLAN SAMET ŞEKER OLAYI NEDİR?

22 yaşındaki Samet Şeker, en son Emin isimli arkadaşının yanına gideceğini söyleyerek 06 0069 plakalı aracıyla evden ayrıldı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Abla Zehra Şeker, Samet'in Melisa adında kız arkadaşı olduğunu, Melisa'nın açıklamalarını tutarsız bulduklarını ve ondan şüphelendiklerini açıkladı.