Ankara'da yaşayan Merve Güzel, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak hiç görmediği babasını aradı. Ses sanatçı olduğu öğrenilen baba Sakin Künar olayı ise merak edildi. Peki, Müge Anlı Sakin Künar olayı nedir? Sakin Künar kızı mı var, kızını buldu mu?

Ankara'da yaşayan 24 yaşındaki Merve Güzel, hiç görmediği babası Sakin Künar'ı aramak için ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı. Bugün ekranlarda yaşanan olayın ardından ise Müge Anlı Sakin Künar olayı nedir? Sakin Künar kızı mı var, kızını buldu mu? soruları araştırıldı.

MÜGE ANLI SAKİN KÜNAR OLAYI NEDİR?

Ankara'da yaşayan Merve Güzel, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak hiç görmediği babasını aradı. Ses sanatçı olduğu öğrenilen baba Sakin Künar, dakikalar içinde buldu. Bir kızı olduğunu canlı yayında öğrenen Künar, DNA testi olumlu çıkarsa kızına sahip çıkmaya hazır olduğunu söyledi.

Ankara'da yaşayan 24 yaşındaki Merve Güzel, hiç görmediği babası Sakin Künar'ı aramak için ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı. Anneannesi tarafından büyütülen Merve Güzel, arasının açık olduğu annesinden edindiği bilgiye göre ses sanatçısı olan babası Sakin Künar'a, annesinden ayrıldıktan sonra kendisinin öldüğünün söylendiğini, bu yüzden babasının bir kızı olduğunu bilmediğini anlattı. Müge Anlı sayesinde bir kızı olduğunu öğrenen Hünkar ise dakikalar içinde bulunarak canlı yayına bağlandı.

SAKİN KÜNAR KIZINI BULDU MU?

Müge Anlı'nın, yıllardır hasretini çektiği babasıyla ilgili bilgisi sınırlı olan Merve Güzel'e müjdesi gecikmedi. Anlı, dakikalar içinde Merve Güzel'in aradığı babası Sakin Künar'a ulaştı. Canlı yayına önce telefonla ardından görüntülü olarak bağlanan tanınmış ses sanatçısı Sakin Künar, "Bir kızım olduğunu programda öğrendim. Annesiyle bir geçmişim oldu. Evliyim, iki oğlum var. DNA testi olumlu sonuçlanırsa kızım Merve'ye de sahip çıkacağım" dedi.

Müge Anlı, ismiyle müsemma olduğunu söylediği baba Sakin Künar'ı, tavrından dolayı kutlarken dakikalar içinde verdiği müjde içinse "Tek rakibimiz Türk Hava Yolları" diyerek izleyenlerini gülümsetti.