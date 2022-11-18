Müge Anlı programı ne oldu, neden yayınlanmıyor? 18 Kasım Müge Anlı bugün yayınlanmayacak mı?

Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği reyting rekortmeni televizyon programı Türkiye'nin gündemini belirlemeye devam etmekte. Programda bir çok olayı çözen Müge Anlı'nın sıkı takipçileri ATV ekranlarında programın canlı yayınını göremeyen izleyiciler arama motorlarında Müge Anlı programı ne oldu, neden yayınlanmıyor? Müge Anlı bugün yayınlanmayacak mı? sorularını aratıyor.

Müge Anlı dudağına ne oldu? Müge Anlı dudağına neden dikiş atıldı?

Müge Anlı programı ne oldu, neden yayınlanmıyor? sorusu merak ediliyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarında yer alan ve milyonların takip ettiği Müge Anlı programı bugün ekranlara canlı olarak gelmedi. Seyirciler ise Müge Anlı programı ne oldu, neden yayınlanmıyor? Müge Anlı bugün yayınlanmayacak mı? sorularını arattı. İşte detaylar...

MÜGE ANLI PROGRAMI NE OLDU, NEDEN YAYINLANMIYOR?

18 Kasım günü ekranlara canlı olarak gelmeyen Müge Anlı programından henüz bir açıklama gelmedi. Şuan ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Kasım programının tekrarı yayınlanıyor.