Müge Anlı'nın sağlık durumu nasıl, nesi var? Müge Anlı'nın ciğerinde leke mi var, ne rahatsızlığı var?

Her sabah ATV ekranlarında yer alan Müge Anlı, sağlık durumu hakkında konuştu. Müge Anlı'nın nesi var? Müge Anlı'nın ciğerinde leke mi var, ne rahatsızlığı var? sorularının yanıtı...

Müge Anlı'nın nesi var, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.

MÜGE ANLI'NIN NESİ VAR?

Her sabah Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı, 16 yaşındaki Gülcan'ın yer aldığı olayı incelerken, hastalığı hakkında konuştu. Okuma yazma seferberliği başlatan Anlı, halk eğitim merkezlerine sık sık gittiğini ve bu süreçte rahatsızlandığını belirtti.

Hastaneye giden Anlı, ciğerinde leke olduğunu ifade etti. Bu nedenle daha kolay hastalandığını belirten Anlı, sık sık antibiyotik kullandığını söyledi.