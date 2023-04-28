Üye Girişi
Haberi Paylaş
Müge Anlı'nın sağlık durumu nasıl, nesi var? Müge Anlı'nın ciğerinde leke mi var, ne rahatsızlığı var?

Müge Anlı'nın sağlık durumu nasıl, nesi var? Müge Anlı'nın ciğerinde leke mi var, ne rahatsızlığı var?

Gündem Haberleri

Her sabah ATV ekranlarında yer alan Müge Anlı, sağlık durumu hakkında konuştu. Müge Anlı'nın nesi var? Müge Anlı'nın ciğerinde leke mi var, ne rahatsızlığı var? sorularının yanıtı...

Hamile zannettiği eşi dönerciye kaçan adam Müge Anlı'da isyan etti: Aşerdiğini düşünmüştüm, adama gidiyormuşHamile zannettiği eşi dönerciye kaçan adam Müge Anlı'da isyan etti: Aşerdiğini düşünmüştüm, adama gidiyormuş
Müge Anlı'da ortalık karıştı! 1 yıldır kayıp olan 35 yıllık eşini gören kadın çılgına döndüMüge Anlı'da ortalık karıştı! 1 yıldır kayıp olan 35 yıllık eşini gören kadın çılgına döndü

Müge Anlı'nın nesi var, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.

MÜGE ANLI'NIN NESİ VAR?

Her sabah Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı, 16 yaşındaki Gülcan'ın yer aldığı olayı incelerken, hastalığı hakkında konuştu. Okuma yazma seferberliği başlatan Anlı, halk eğitim merkezlerine sık sık gittiğini ve bu süreçte rahatsızlandığını belirtti.
Hastaneye giden Anlı, ciğerinde leke olduğunu ifade etti. Bu nedenle daha kolay hastalandığını belirten Anlı, sık sık antibiyotik kullandığını söyledi.

Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Müge Anlı Gündem Magazin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title