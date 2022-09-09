Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Müge Anlı'nın eşi kim? Şinasi Yüzbaşıoğlu kaç yaşında, nereli? Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun mesleği ne?

Atv ekranlarında yıllardır var olan Müge Anlı büyük bir hayran kitlesine hakim. Müge Anlı ile Tatlı Sert ile programı televizyon ekranlarının bilinen yüzü Müge Anlı'nın yakın zamanda evlilik haberini aldık. Bunun üzerine sevilen programcı Müge Anlı'nın eşinin kim olduğu merak konusu oldu. Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Müge Anlı'nın eşi kim? Şinası Yüzbaşıoğlu kaç yaşında, nereli?

Atv ekranında haftaiçi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı izleyicinin ilgi odağı olmayı uzun yıllar boyunca başardı. Müge Anlı'nın programında çözülemeyen cinayetleri çözmesi, sır perdesi olan olayları çözmesi vatandaşın ilgisini çekmekte. Geçtiğimiz aylarda Müge Anlı'nın evlilik haberini almamızın üzerine Müge Anlı'nın sevenleri Müge Anlı'nın eşini merak edip araştırmaya başlamıştı. Peki, Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Müge Anlı'nın eşi kim? Şinasi Yüzbaşıoğlu kaç yaşında, nereli?

MÜGE ANLI'NIN EŞİ ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

Atv ekranlarının tanınan yüzü Müge Anlı geçtiğimiz aylarda evlenmişti. Herkesin merak konusu olan Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nın kim olduğu merak ediliyor. 25 Haziran'da sade bir nikah töreni ile dünya evine giren Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu çifti hayranları tarafından merak ediliyor. Programında evleneceğini duyuran Müge Anlı, kısa süre sonra birlikteliklerini evlilikle taçlandırmışlardı. Şinasi Yüzbaşıoğlu 4. Sınıf emniyet müdürüdür. İstanbul Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapan Şinasi Yüzbaşıoğlu, 58 yaşında. Adana'da doğmuş ve 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atandı. Önceki yıllarda Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görev alan Şinasi Yüzbaşıoğlu,10 Nisan 1963 yılında Adana'da dünyaya geldi. Lise eğitimi sonrasında polis olma isteği olan Yüzbaşıoğlu, eğitimlerini tamamladı. Erzurum, Adana gibi birçok Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptı. Komiser ve baş komiser gibi görevlerde bulunan Yüzbaşıoğlu Müge Anlı ile evlidir.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı Yüzbaşıoğlu (d. 19 Aralık 1973, İstanbul), Türk sunucu ve gazeteci.Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak Top Secret programıyla Kanal 6'da başlayan Müge Anlı magazin sunuculuğuna Kanal D ve atv gibi kanallarda devam etti. 2006-2008 yılları arasında magazinci Şenay Düdek ve Pakize Suda ile Kanal D'de Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Uzun yıllar Vatan Gazetesi'nin magazin müdürlüğünü üstlendi. 2008 yılında Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayımlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır.[7] Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi. 2019 yılında atv'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yaz tatilindeyken Güven Bana isimli bilgi yarışmasını sundu. 1999 yılında evlendiği gazeteci Burhan Akdağ'dan 2008 yılında boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu. Anlı, 20 Haziran 2022 tarihinde sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı. Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu, 25 Haziran 2022 tarihinde evlendi.