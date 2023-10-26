Ünlü sunucu ve gazeteci Müge Anlı doğum günü ne zaman ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Müge Anlı kimdir, nereli ve hayatı sevenleri tarafından araştırılıyor. Hafta içi her gün Müge Anlı ile Tatlı Sert programın sunucusu Müge Anlı'nın doğum günü ne zaman olduğu gündeme geliyor. Peki, Müge Anlı'nın doğum günü ne zaman? Müge Anlı kimdir?

Müge Anlı'nın doğum günü ne zaman ve Müge Anlı kimdir, kaç yaşında olduğu gündeme geliyor. Sevilen sunucu Müge Anlı ATV ekranlarında hafta içi her gün seyircisiyle buluşuyor. Müge Anlı'nın doğum günü ne zaman? Sunucu Müge Anlı kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI'NIN DOĞUM GÜNÜ NE ZAMAN?

Müge Anlı, 19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı, 19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da doğdu. Türk televizyon sunucusu ve gazeteci. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı.

Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren FOX Türkiye'de, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti. Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi. 2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu. Müge Anlı, 2022 yılında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi.