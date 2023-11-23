Müge Anlı'nın canlı yayında 'Ben kumamı öldürürüm' demesi Armağan Çağlayan'ı sinirlendirdi

Denizli'de işlenen bir cinayeti aydınlatmaya çalışan Müge Anlı'nın Aldatılarak evine kuma getirilen kadına "Ben olsam o kadını öldürürüm. Öldürmek için fırsat kollarım" demesi Armağan Çağlayan'ı çileden çıkarttı. Anlı'nın söylediklerine sinirlenen Çağlayan "Müge Anlı da delirdi" dedi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Denizli'de ikiz bebeklerine hamileyken öldürülen Hatice isimli kadının cinayeti araştırılmaya başlandı. Hatice Hanım'ın kuma olarak gittiği Ramazan Bey'in beraber yaşadığı Emine Hanım ile konuşan Anlı, "Ben olsam o kadını öldürürüm" demesine sinirlenen Armağan Çağlayan "Müge Anlı da delirdi" ifadelerini kullandı.

"BENİM ÜZERİME KUMA GELEN KADINI ÖLDÜRMEK İÇİN KOLLARIM"

Canlı yayında cinayetle ilgili konuşan Anlı'nın "Bunu yayında söylemek belki doğru bir şey değil ama ben içimden geçeni söyleyeyim. Ben o kadını öldürmek için kollarım be. Sol yanım dediğim adam eve başka bir kadını getirecek, bana nikah kıymamış ve 3 çocuğuma rağmen... Gidecek o 2 çocuklu kadına nikah kıyacak ve benim evime getirecek. Ben onu bir şekilde öldürürüm. Öldürün demiyorum ama içindeki duygu bu olur" demesi herkesi şaşkına çevirdi.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN ÇİLEDEN ÇIKTI

Müge Anlı'nın canlı yayındaki sözlerine sessiz kalamayan Müge Anlı ise X hesabından yaptığı paylaşımda "Müge Anlı da delirdi! Bayağı bayağı!" diyerek duruma tepki gösterdi. Anlı'nın açıklamasına da birçok kullanıcıdan da tepki gecikmedi.