Bursa'nın Gemlik ilçesinde 45 gündür kayıp olan evli ve 2 çocuk annesi bulundu. 22 yaşındaki genç kadın bir süredir Müge Anlı'nın programında canlı yayında gündeme taşınmıştı. Peki ama Müge Anlı'nın Bursa Gemlik'te aradığı kadın bulundu mu? Bursa Gemlik aranan kadın yaşıyor mu? İşte detaylar…

Müge Anlı'nın Bursa Gemlik'te aradığı kadın bulundu mu? Bursa Gemlik aranan kadın yaşıyor mu?

Olay yerinde inceleme yapan Savcı, Gemlik İtfaiye Müdürlüğünden arama kurtarma ekibi isteyerek, zeytin ağacının dalını keserek indirttiği, ip ve ağaçta da DNA örneği incelemesinin yapılacağı öğrenildi. Peki, Müge Anlı'nın Bursa Gemlik'te aradığı kadın bulundu mu? Bursa Gemlik aranan kadın yaşıyor mu? İşte detaylar…

MÜGE ANLI'NIN BURSA GEMLİK'TE ARADIĞI KADIN BULUNDU MU?

İznik'te ikamet eden 22 yaşındaki Nevrigül Alan, yaklaşık 45 gün önce Gemlik'e babasını ziyaret etmek üzere evden ayrıldı. Ancak çocuklarını almaya gittiği babasının evinden sonra Nevrigül Alan'dan bir daha haber alınamadı. Yakınları bu endişe verici durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, Nevrigül Alan'ı bulmak için hızla çalışmalara başladılar.

Arama çalışmaları sürerken, Gemlik Umurbey Mahallesi'nde bulunan bir zeytinlikte ceset olduğuna dair bir ihbar yapıldı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve yapılan incelemeler sonucunda cesedin kaybolan Nevrigül Alan'a ait olduğu tespit edildi.

BURSA GEMLİK ARANAN KADIN YAŞIYOR MU?

Genç kadının hayatını kaybettiği olay yerinde Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan inceleme sonrasında cesedin ölüm nedeninin kesin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ayrıca, Nevrigül Alan'ın bir süre önce kaybolması nedeniyle televizyon programlarından biri olan Müge Anlı'nın canlı yayınlarında konu edildiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak polis soruşturması devam etmektedir.