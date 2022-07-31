Müge Anlı'nın babası öldü mü? Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Anlı, baba acısıyla yıkıldı. Peki, Müge Anlı'nın babası öldü mü, yaşıyor mı? İhsan Anlı öldü mü? Müge Anlı'nın babası neden öldü? merak ediliyordu. İşte detaylar...

MÜGE ANLI'NIN BABASI ÖLDÜ MÜ?

ATV'de yayınlanan ' Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının sunucusu Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı, vefat etti.

DÜN DEFNEDİLDİ

İhsan Anlı'nın cenazesinin dün Fatih Camisi'nde kılınan öğle namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildiği öğrenildi. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendikten sonra ikinci baharını yaşayan Anlı'yı ise dostları teselli etti.

MÜGE ANLI'NIN BABASI İHSAN ANLI KİMDİR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Başarılı sunucu Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı'dır. Fakat babasına dair pek fazla detay bulunmamakta.

Müge Anlı'nın annesi ise öğretmendir. Anlı'nın, babasıyla uzun yıllardır küs olduğundan dolayı görüşmediği bilinmekte. Bu nedenle babası hakkında çok fazla bir detay bilinmiyor.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Müge Anlı daha sonraKadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine lisans yaptı. Ünlü sunucu 2008'de gazeteci Burhan Akdağ ile olan evliliğini bitirme kararı aldı. Anlı'nın bir kızı bulunmaktadır.

Marmara üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren FOX Türkiye'de, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti.

Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

MÜGE ANLI'NIN ÖZEL HAYATI

1999 yılında evlendiği gazeteci Burhan Akdağ'dan 2008 yılında boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu. Anlı, 20 Haziran 2022 tarihinde sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı. Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu, 25 Haziran 2022 tarihinde evlendi.