ATV'de yayınlanan ' Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının sunucusu Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı, vefat etti. Peki, Müge Anlı'nın babası kim? Müge Anlı'nın babası neden öldü?

MÜGE ANLI'NIN BABASI NEDEN ÖLDÜ?

İhsan Anlı'nın cenazesinin dün Fatih Camisi'nde kılınan öğle namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildiği öğrenildi. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendikten sonra ikinci baharını yaşayan Anlı'yı ise dostları teselli etti.

MÜGE ANLI'NIN BABASI KİM?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Başarılı sunucu Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı'dır. Fakat babasına dair pek fazla detay bulunmamakta.

Müge Anlı'nın annesi ise öğretmendir. Anlı'nın, babasıyla uzun yıllardır küs olduğundan dolayı görüşmediği bilinmekte. Bu nedenle babası hakkında çok fazla bir detay bilinmiyor.