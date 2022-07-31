Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı kimdir? ATV'de yayınlanan ' Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının sunucusu Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı, vefat etti. Peki, Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı kimdir? Müge Anlı'nın babası kim? İhsan Anlı kimdir? İşte detaylar...

MÜGE ANLI'NIN BABASI İHSAN ANLI KİMDİR?

ATV ekranlarında yayınlan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucu Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul doğumludur. Başarılı sunucu Müge Anlı'nın Babası İhsan Anlı'dır. Ancak babasına dair çok fazla bilgi bulunmuyor.

İhsan Anlı 30 Temmuz 2022'de hayatını kaybetmiştir.

İhsan Anlı'nın cenazesinin dün Fatih Camisi'nde kılınan öğle namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildiği öğrenildi. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendikten sonra ikinci baharını yaşayan Anlı'yı ise dostları teselli etti.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Müge Anlı daha sonraKadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine lisans yaptı. Ünlü sunucu 2008'de gazeteci Burhan Akdağ ile olan evliliğini bitirme kararı aldı. Anlı'nın bir kızı bulunmaktadır.

Marmara üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren FOX Türkiye'de, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti.

Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

MÜGE ANLI'NIN ÖZEL HAYATI

1999 yılında evlendiği gazeteci Burhan Akdağ'dan 2008 yılında boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu. Anlı, 20 Haziran 2022 tarihinde sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı. Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu, 25 Haziran 2022 tarihinde evlendi.