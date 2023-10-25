Müge Anlı'nın programında gündeme gelen Nevrigül Alan olayı merak konusu oldu. Nevriye Gül'ün kim olduğu ve bulunup bulunmadığı konusunda detaylar araştırılıyor. Peki, Müge Anlı Nevrigül Alan olayı nedir? Nevriye Gül kimdir? Müge Anlı Nevrigül bulundu mu? İşte detaylar...

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün ekranlara geliyor. Müge Anlı'da yer alan Nevrigül Alan kimdir merak konusu oldu. Müge Anlı'nın programında işlenen bu olay, izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Peki, Müge Anlı Nevrigül Alan olayı nedir? Nevriye Gül kimdir? Müge Anlı Nevrigül bulundu mu? Detaylar haberimizde...

MÜGE ANLI NEVRİGÜL ALAN OLAYI NEDİR?

2 Eylül'de kaybolan iki çocuk annesi Nevrigül Alan, 18 Ekim'de ağaca asılı halde ölü olarak bulundu. Müge Anlı'nın programında yüzleşen Alan'ın kardeşleri canlı yayında birbirine girdi. Ablasının ölümünde kardeşi Nazmiye Tutaner'in parmağının olduğunu söyleyen Abdullah Tutaner, gözyaşları içinde "Kardeşimin tutuklanmasını istiyorum" dedi.

MÜGE ANLI NEVRİGÜL BULUNDU MU?

2 Eylül'de Bursa Gemlik'te kaybolan iki çocuk annesi 22 yaşındaki Nevrigül Alan, kaybının 47. gününde, ağacı asılı halde ölü bulundu.