Müge Anlı'da konu olan Nevrigül Alan merak konusu oldu. Vatandaşların gündeminde yer alan olay ile ilgili Müge Anlı Nevrigül Alan bulundu mu? Nevrigül Alan olayı nedir? soruları araştırıldı.

Müge Anlı Nevrigül Alan bulundu mu, öldü mü? Nevrigül Alan olayı nedir?

Nevrigül Alan öldü mü, kim öldürdü? merak edilenler arasında yer alıyor. Bursa'nın Gemlik ilçesinde 45 gündür kayıp olan evli, 2 çocuk annesi Nevrigül Alan (22) konusu merak ediliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konu olan olayın perde arkası ise araştırıldı. Peki, Müge Anlı Nevrigül Alan bulundu mu? Nevrigül Alan olayı nedir?

MÜGE ANLI NEVRİGÜL ALAN BULUNDU MU?

Bursa'da 45 gündür kayıp olan evli ve 2 çocuk annesi Nevrigül Alan'ın cansız bedeni zeytinlikte bulundu. 22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın ailesinin dün Müge Anlı'nın programına katılıp yardım istediği de ortaya çıktı.

2 AY ÖNCE BABASININ EVİNE GİTTİ

İznik ilçesinde evli, 2 çocuk annesi Nevrigül Alan, yaklaşık 2 ay önce evinden ayrılarak Gemlik'teki babasının evine gitti. 3 Eylül tarihinde çocuklarını almak için babasının evinden çıkan Alan, geri dönmedi. Bunun üzerine Nevrigül Alan'ın yakınları durumu polise bildirdi. Ekipler, Alan'ı bulmak için çalışma başlattı.

45 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler 45 gündür arama çalışmalarına devam ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Umurbey Mahallesi'ndeki bir zeytinlikte ceset olduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine olay yerine giden ekipler, cesedin Nevrigül Alan'a olduğunu belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nevrigül Alan'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.