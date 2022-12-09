ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert sıkı sıkıya takip ediliyor. Müge Anlı programında yer alan Nehir Batak ise merak konusu oldu. Her gün işlenen konularla gündemde kalan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar merak ediliyor. Peki, Müge Anlı Nehir Batak olayı ne? Nehir Batak bulundu mu?

Müge Anlı Nehir Batak olayı ne?sorusu merak edildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yine ilginç anlara sahne oldu. İstanbul'da 12 gün önce kaybolan ve evden kaçtığı tahmin edilen Nehir Batak'ın babası Asım Batak, Müge Anlı'nın programına katıldı. Peki, Müge Anlı Nehir Batak olayı ne? Nehir Batak bulundu mu? İşte detaylar...

MÜGE ANLI NEHİR BATAK OLAYI NE, BULUNDU MU?

İstanbul'da yaşayan Nehir Batak'tan 12 günden bu yana haber alamayan babası Asım Batak, son çareyi Müge Anlı İle Tatlı Sert programına katılmakta buldu. Programda başlarına gelen durumu anlatan baba Batak, "Babam beni darbetti diyerek polisi arıyor. Sonra polislere yurda gitmek istediğini söylüyor ve 1 ay yurtta kalıyor. Sonra yeniden yurttan ayrılıyor eve gelmek istiyor" dedi. Asım Batak, "Söylediklerinin gerçeklerle ilgisi yok. Ben karışmıyorum ona, ne isterse de elimden geldiği kadar almaya çalışıyorum. Yurttan aldıktan sonra eve getiriyordum ama şu son 3 aydan beri birileri bunun kafasını çelmiş. Kaçıyor ve bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Programın devamında Nehir Batak'ın Instagram profili ekrana yansıtıldı. Profildeki "Evli" ibaresi ise Müge Anlı dahil olmak üzere stüdyodaki herkesi şaşkına çevirdi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Müge Anlı, "Ah kızım ah. Keşke gittiğiniz yerlerde mutlu olsanız ancak bu yaşlarda yaptığınız seçimler sizi mutlu etmeyecektir" dedi. Diğer yandan Nehir Batak'ın annesi hakkındaki bilgiler de duyanları kahretti. Kadının kendisini doğal gaz borusuna astığı öğrenildi.