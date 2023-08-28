Ünlü televizyon sunucusu Müge Anlı'nın popüler programı 'Müge Anlı Tatlı Sert' yeni sezonu ile ne zaman ekrana geleceği merak konusu oldu. İzleyiciler, programın ne zaman başlayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Müge Anlı neden yok? Müge Anlı Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak? Müge Anlı saat kaçta, hangi gün yayınlanacak? İşte detaylar...

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ne zaman başlayacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon hangi gün başlayacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Müge Anlı neden yayınlanmıyor merak konusu oldu. Peki, Müge Anlı neden yok? Müge Anlı Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak? Müge Anlı saat kaçta, hangi gün yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonu 4 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da ATV ekranlarında başlayacak.

MÜGE ANLI NEDEN YOK?

ATV yayın akışında bugün Ateş Kuşları dizisinin özet bölümleri yayınlanmaktadır. Müge Anlı yeni sezonu 4 Eylül tarihinden itibaren hafta içi her gün ekranlara gelecektir.