Yayınlandığı her bölümü ile gündemi belirleyen ve izleyicilerin beğenisini toplayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı boyu sabah ATV yayın akışında yer almadı. Peki, Müge Anlı neden yok? Müge Anlı bugün yok mu? Müge Anlı'ya ne oldu? İşte, detaylar…

MÜGE ANLI'DA BU SEZON NELER YAŞANDI?

Müge Anlı'da görkemli sezon finali. Bir sezon böyle geçti, neşeli anlar, şen kahkahalar...

Ahmet Ataoğlu'nun öldürüldüğü ortaya çıktı. Aç, susuz ve uykusuz günlerce arandı. Seyir terasındaki kulübede kaldığı arkadaşı öldürdü...

Tansu Çetin'in hayatında yeni başlangıçlar...

Türkiye'nin gündemini belirleyen olaylar. 21 cinayet çözüldü, zanlılar tutuklandı.

MÜGE ANLI NEDEN YOK?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 24 Haziran Cuma günü sezon finali yaptı. Yeni bölümün yayın tarihi henüz açıklanmadı.

Atv

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