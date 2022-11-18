ATV'nin sevilen programı Müge Anlı, hafta içi her sabah izleyici ile buluyordu Ancak bu sabah Müge Anlı ekrana gelmedi ve izleyiciler Müge Anlı programının neden olmadığını merak etmeye başladı. Peki, Müge Anlı neden canlı yayın yok? 18 Kasım Müge Anlı neden bugün program yapmadı? Müge Anlı bugün yayınlanmayacak mı?

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Müge Anlı neden canlı yayın yok? sorusu merak ediliyor. Yayınlandığı her bölümü ile gündemi belirleyen ve izleyicilerin beğenisini toplayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bu sabah ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanmadı. Peki, Müge Anlı neden canlı yayın yok? 18 Kasım Müge Anlı neden bugün program yapmadı? Müge Anlı bugün yayınlanmayacak mı? İşte, detaylar…

MÜGE ANLI NEDEN CANLI YAYIN YOK?

18 Kasım günü ekranlara canlı olarak gelmeyen Müge Anlı programından henüz bir açıklama gelmedi. Şuan ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Kasım programının tekrarı yayınlanıyor.