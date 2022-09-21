Müge Anlı Necati Erçetin kimdir? Müge Anlı Necati Erçetin bulundu mu? 21 Eylül Müge Anlı ne oldu?

Haftaiçi her gün Atv ekranlarında seyirci ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı gündüz kuşağının en çok izlenen programı olmaya devam ediyor. Tüm sezon boyunca kaybolan kişileri bularak, faili meçhul cinayetleri açığa çıkartarak ve daha birçok olayın arka yüzünü ortaya çıkaran Müge Anlı yeni sezonda da belirsizlikleri çözüyor. Peki, Müge Anlı Necati Erçetin bulundu mu? Müge Anlı Necati Erçetin kimdir? 21 Eylül Müge Anlı ne oldu?

Atv ekranının en çok izlenen ve sıkı sıkıya takip edilen programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te her gün birbirinden ilginç, esrarengiz olaylar yaşanıyor. Yaşanan olayların sır perdesini ise Müge Anlı kaldırıyor. Haftaiçi her gün saat 10:00'da izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te üzerinde durulan konular bir diğer yandan da gündem oluyor. Seyircilerin sıkı sıkıya takip ettiği, merak edip araştırdığı konular arasında şimdi ise Necati Erçetin olayı var. Müge Anlı Müge Anlı Necati Erçetin bulundu mu? Müge Anlı Necati Erçetin kimdir? 21 Eylül Müge Anlı ne oldu?

MÜGE ANLI NECATİ ERÇETİN KİMDİR?

Emine Erçetin 90 gündür göremediği eşi Necati Erçetin'i bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Aile birikimi olarak biriktirdikleri yatırımlarını, Necati Erçetin bir arkadaşına borç olarak vermesi üzerine ikili kavga etti ve Necati Erçetin evden ayrıldı. Emine Erçetin ise eşinin tekrar eve dönmesini istiyor. 40 yıllık evli olan Emine Erçetin eşine "Geri Dön" çağrısında bulundu. Canlı yayına bağlanan Necati Erçetin ise "Karım beni hep çalıştırıyor evde, hakaret ediyor." Sözlerinin ardında "Karım beni evde köle Isaura gibi çalıştırdı, bir kuruş para vermedi." Sözlerini ekledi. Emine Erçetin ise eşine " Seni seviyorum evimize dön" şeklinde konuştu. "Yıllarca ben çalıştım para biriktirdim, Necati de gitti parayı arkadaşına borç verdi. Ben hep ona baktım o hiç çalışmadı." Şeklinde konuştu. Evine dönmesini isteyen Emine Erçetin'in sözlerine inanmayan Necati Erçetin ise eve dönmek istemediğini ve Emine Erçetin'i sevmediğini dile getirmesinin ardından Emine Erçetin "Yalan söylüyorsun, beni seviyorsun." Sözlerini dile getirdi.

MÜGE ANLI NECATİ ERÇETİN BULUNDU MU?

40 yıllık evli olan Necati ve Emine Erçetin çiftinin kavga etmesi üzerine Necati Erçetin evden ayrıldı. Aile birikimlerini başkasına borç veren Necati Erçetin, Emine Erçetin'in sözleri üzerine evden gitti. Müge Anlı Necati Erçetin'i buldu. İkilinin arasını düzeltmeye çalışsa da Necati Erçetin, Emine Erçetin ile tekrar birlikte olmak istemiyor. "Sen yokken çok mutluyum, görmek istemiyorum." İfadelerini kullandı.