ATV'nin çok izlenen programlarından Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, bugünkü yayınında izleyicilerine müjdeyi verdi. Büyük bir hayran kitlesi olan Anlı, evleneceğini söyledi. Yeni sezona evli gireceğini söyleyen Anlı, hayatını polis Şinasi Yüzbaşıoğlu ile birleştirecek. Peki, Müge Anlı ne zaman evleniyor? Müge Anlı düğünü ne zaman? Müge Anlı evleniyor mu? Müge Anlı kiminle evleniyor? İşte detaylar haberimizde...

MÜGE ANLI NE ZAMAN EVLENİYOR?

Kendi programında evlilik haberini açıklayan Müge Anlı, "Hakkımda yalan yanlış haberler çıkıyor. Ben önemsemiyorum. Bu haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim. Müstakbel damadınız adı da Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Bu kararıma saygı duyarak mutluluğum için dua edeceğinize eminim. Darısı evlenmek isteyen tüm bekarların başına İnşallah önümüzdeki sezon evli bir kadın olarak karşınıza çıkmayı umut ediyorum. Çok kısa bir süre içinde karar verdim ama bu süreçte dedikodusunu yapmayan dostlarıma teşekkür ederim. Bu kararı kendim açıklamak istedim" dedi.

Müge Anlı, sözlerine şöyle devam etti: "Bizler seçmesek de içinde bulunduğumuz ortamı iyisiyle ve kötüsüyle kaldırmaya müsait haldeyiz. Bizimle aynı hayatı seçmeyen ama bizimle yan yana duran kişilerin bu hayatın içindeki olumsuzluklarla karşılaşması çok doğru bir şey değil. Onları da koruyup kollayarak kenarda tutmakla da mükellefiz. Bu sebeplerden dolayı geri planda tuttum. Artık sizlere seneye akşam yemek yaptım ama dibi yandı diye anlatırım. Bunlar da yeni muhabbetlerimiz."

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