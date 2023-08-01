ATV ekranlarının sevilen programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sezon arasına girildi. Müge Anlı izleyicileri her gün saat 10.00'da takip ettiği programın yeni sezonunun ne zaman başladığını araştırıyor. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak? merak ediliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon arasına girdi. Seyirciler ise ATV ekranlarında yayınlanan programın ne zaman başlayacağını merak ediyor. Son günlerde arama motorlarında Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak? soruları araştırılıyor.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Haziran günü sezon finali yaptı. Yeni sezon tarihi henüz duyurulmadı fakat Ağustos ayında tekrar başlaması tahmin ediliyor. Henüz açıklama gelmedi.

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI HAKKINDA

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...