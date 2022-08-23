Müge Anlı programı birçok izleyici tarafından sevilen ve ilgi gören programlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda sezon finali veren Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak?

Müge Anlı tarafından sunulmakta olan programın yeni sezonu birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyor. 24 Haziran 2022 tarihinde sezon finalini gerçekleştiren Müge Anlı İle Tatlı Sert programının yeni sezonu ne zaman başlayacak? Peki Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak?

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müge Anlı ne zaman başlıyor? Sorusu, izleyiciler tarafından oldukça merak edilen sorular arasında yer alıyor. Müge Anlı'nın İnstagram hesabından duyurduğu üzere 29 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak. 29 Ağustos tarihinde izleyicileriyle buluşacak olan Müge Anlı İle Tatlı Sert programı, hafta içi her gün saat 10:00'da ekranlarda sizlerle olacak.

MÜGE ANLI HANGİ KANALDA?

29 Ağustos tarihinde izleyicileri ile buluşacak olan program, hafta içi her gün saat 10:00'da Atv ekranlarında yer alacak. 15. Sezonuyla Atv ekranlarında yer alacak program birçok izleyici tarafından heyecanla bekleniyor.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NEDİR?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında birçok kayıp vakası ve cinayet vakaları yer alıyor. Daha sonra canlı yayında bu cinayetler ve kayıp vakaları birlikte aydınlığa kavuşturuluyor.