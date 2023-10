Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert saat kaçta, hangi günler başlıyor?

Müge Anlı ne zaman başlıyor? Sorusu, Müge Anlı izleyicileri tarafından zaman zaman araştırılmakta. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ne zaman başlıyor? Merak edilmekte. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı saat kaçta, hangi günler başlıyor?

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

28 Ağustos Pazartesi günü yeni sezonu izleyicisi ile buluşmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor. Buna göre hafta içi her gün saat 10.00'da kendi günlerinde ve kendi saatinde Müge Anlı başlamaktadır. Müge Anlı yeni sezonu 4 Eylül tarihinden itibaren hafta içi her gün yeni bölümleri ile ekranlara gelmektedir.

MÜGE ANLI BEDRİYE KILIÇ OLAYI NEDİR?

Konya Akşehir'den, 6 Temmuz'da, kaybolan evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'tan 99 gündür haber alınamıyor. Yaşadığına dair hiçbir belirti olmayan Bedriye Kılıç'ın ailesi ve yakınları, talihsiz kadını yıllarca şiddet ve eziyet gördüğü eşi Tayfur Kılıç'ın ortadan kaldırdığını düşünüyor. Günlerdir işlenen kayıp olayında Tayfun Kılıç'ın karısının kaybının 8. gününde pavyona giderek gününü gün ettiği ortaya çıktı.

TAYFUR KILIÇ OLAYI NEDİR?

Müge Anlı, derinlemesine ele aldığı kayıp dosyasında, bu kez şüpheli eş Tayfur Kılıç'la ilgili pes dedirten bir bilgiye ulaştı. Usta gazetecinin ulaştığı, Tayfur Kılıç'ın iş arkadaşı Hakan Kabak, Tayfur'un kayıp tarihinden 8 gün sonra, 14 Temmuz'da kendisini arayıp "Bana 100 bin lira para çıktı. 60 bin lira ile araba aldım, 40 bin lira kaldı. Gel seni pavyona götüreyim" dediğini, birlikte önce lunaparkta birer alkol aldıklarını söyledi.