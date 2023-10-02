ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman başladığı merak konusu oldu. İzleyiciler heyecanla programın başlamasını beklerken Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert saat kaçta başlayacak? sorularını araştırıyor.

Ekranların sevilen programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni sezon hız kesmeden devam ediyor. Seyircilerin gündeminde ise Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert saat kaçta başlayacak? soruları yer aldı.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI HAKKINDA

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI BEDRİYE KILIÇ BULUNDU MU?

Bedriye Kılıç henüz bulunmadı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konu olan olay ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

Bedriye Kılıç

MÜGE ANLI BEDRİYE KILIÇ OLAYI NEDİR?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran acılı anne ve baba, 35 yaşındaki 3 çocuk annesi kızları Bedriye Kılıç'ın 6 Temmuz'da Konya'da kaybolduğunu söyleyerek yardım istedi. Ortadan kaybolan kadının bir haberle ilgili röportaj verdiği için eşi tarafından kıskanıldığını duyunca sessiz kalamadı.

Kılıç'ın sırf röportaj verdiği için kıskanılmasına sinirlenen Anlı "Hanımefendi orada kiraz topluyor. Yapılan haberi de izledim. Onda da hiçbir şey yok. Bir muhabir gidiyor, orada gayet güzel haberini yapıyor. Kocası bunun üzerine 'Orada niye görücüye çıktın?' diye kıskanıyor. Artık yani 'Yok devenin nalı!' diyeceğim. Kusura bakmayın bu kaba tabire ama artık o kadar da değil. Havalıymış. Nesi havalı bu kadının Allah aşkına? Ne olacak sanki? Bir de havalı olsun. Herkes mutlu olsun, neşeli olsun, konuşkan olsun" dedi.

Kıskançlık olayı karşısında şaşkına dönen Anlı, Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfun Bey'e neden kıskançlık krizine girdiğini sordu. Tayfun Bey'den "Uyarmayalım mı?" cevabını alan ünlü isim, "Uyarma artık. Sen kimsin ki? Uyarıcıbaşı mısın? Nesin? Sen kendini uyarsaydın. Kadını dövmüşsün, sövmüşsün. Ceza bile almışsın. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Kıskanacak ne var? Ne yaptın, kadını neden kıskandın?"

Tayfur Bey de diğer kadınların kameraya çıkmazken kendi karısının kameraya çıkmasına anlam veremediğini belirtti. Tayfur Bey'in tepkilerine sinirlenen Anlı, "Seninle röportaj yapmadılar diye kıskandın demek ki" diyerek tepki gösterdi.

Programa telefonla bağlanan kayıp kadının kayınpederi ise "Gelinim biraz dangalaktı, 'Buralardan çekip gideceğim. Beni polis bile bulamayacak. Başımı dinleyeceğim' dedi" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

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