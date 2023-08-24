ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dört gözle beklenen yayın tarihi belli oldu. Türk televizyonlarının fenomeni, araştırmacı gazeteci Müge Anlı, verdiği kısa aranın ardından ekranlara geri dönüyor. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor?

Yıllardır, zirvenin tek sahibi olup reyting rekorları kırarak sürdürdüğü programında, günlerce konuşulan cinayetleri, sıra dışı olayları, kayıp ve dolandırıcılık dosyaları ile kavuşturmaları ekrana taşıyan usta gazeteci Müge Anlı, 16. sezonunda da Türkiye'nin gündemini sarsacak konu ve konuklarıyla kaldığı yerden devam edecek.Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı 2023-24 sezonu ne zaman, saat kaçta başlayacak?

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Geride bıraktığı 15 sezonda 4392 kaybı bulan, 1025 aileyi kavuşturan ve 221 faili meçhul cinayetin çözümüne katkıda bulunan Müge Anlı, yeni sezonunda da Türkiye'nin günlerce konuşacağı dosyaları ele alacak.

Ele aldığı cinayet, kayıp, kavuşturma ve dolandırıcılık dosyalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ile de yardıma muhtaç ve dezavantajlı bireyler için her daim yardım elini uzatan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, 16. sezonunda da iyilikte yarışmaya devam edecek. Bir televizyon programından çok daha fazlası olarak yine daha fazlasını yapacak.

Hayata geçirdiği SEVGİ İZİ projesiyle kaybolma riski yüksek bireyleri dakikalar içerisinde sevdiklerine kavuşturan Müge Anlı, Edirne'den Kars'a yürüme engeli olan vatandaşlar için tekerlekli sandalye dağıtımlarını da aralıksız sürdürecek.

Doğaya ve hayvanlara duyarlılığı ile büyük takdir toplayan Müge Anlı, tıpkı Sevgi İzi projesi gibi hayata geçirdiği PATİBULDULAR ile yuvalarından ayrılan kayıp can dostlarını da ailelerine kavuşturmaya devam edecek.

Nefesler tutuldu, geri sayım başladı. Hafta içi her gün saat 10.00'da izleyicisinin karşısına çıkan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, 4 Eylül Pazartesi günü sevenleriyle yeniden buluşacak.