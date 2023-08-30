Ünlü televizyon programı sunucusu Müge Anlı'nın yeni sezon başlangıç tarihi merakla bekleniyor. Anlı'nın programı ne zaman başlayacak, hangi gün ve saatte ekranlarda olacak? soruları araştırılmaktadır. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı 2.sezon ne zaman? İşte detaylar...

Müge Anlı ne zaman başlayacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'ın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Haftaiçi her gün ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi araştırılmaktadır. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı 2.sezon ne zaman? Detaylar haberimizde...

MÜGE ANLI TATLI İLE SERT SEYİRCİYİ EKRANA KİLİTLİYOR!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?