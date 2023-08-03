Birçok farklı olayı çözüme kavuşturan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Müge Anlı ne zaman başlıyor 2023? Sorusu bu nedenle gündemdeki yerini koruyor. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor 2023? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak?

Ekranların sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert hakkında yeni sezon detayları Müge Anlı ne zaman başlıyor 2023? Sorusu başta olmak üzere araştırılmakta. Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği reyting rekortmeni televizyon programının yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor 2023? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak?

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonunun Ağustos ayında tekrar başlaması tahmin ediliyor. Henüz programın yeni sezonunun başlayacağı hakkında bir açıklama gelmedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında seyircisi ile buluşuyordu. Yapılacak olan açıklama ile yeni sezon bilgileri izleyiciler ile paylaşılacak.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...