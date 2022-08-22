Televizyon ekranlarının vazgeçilmez programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonu için araştırmalar sürüyor. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor 2022? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezon bölümleri tüm heyecanı ile bekleniyor. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor 2022? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte detaylar haberimizde...

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

Gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon arası vermişti. Programda kayıplar bulunuyor, cinayetlerin aydınlanmasına aracı olunuyor. Merakla beklene programın yayın tarihini Müge anlı duyurdu.

Buna göre, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonu 29 Ağustos Pazartesi günü ATV'de olacak.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Müge Anlı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV ekranlarında seyircisinin karşısında olacak.