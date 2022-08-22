Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Müge Anlı, 15. sezonuyla cinayetten kayıplara, yankı uyandıracak gibi konulara imza atmayı planlıyor. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor 2022? Müge Anlı ertelendi mi? Müge Anlı ne zaman başlayacak?

Müge Anlı ne zaman başlıyor 2022? Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Müge Anlı, 15. sezonuyla cinayetten kayıplara, yankı uyandıracak gibi konulara imza atmayı planlıyor. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor 2022? Müge Anlı ertelendi mi? Müge Anlı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022

Sabah kuşağının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Programla ilgili ortaya atılan iddialar ise büyük yankı uyandırırken konuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 29 Ağustos'ta ekranlara gelecek.

MÜGE ANLI ERTELENDİ Mİ?

Milyonları ekrana toplayan programın stüdyoda yaşanan teknik problemlerden dolayı 5 Eylül'e ertelendiği iddia ediliyordu. Programın ertelendiği ile ilgili çıkan haberlerin asılsız olduğu ortaya çıktı.

29 AĞUSTOS'TA EKRANDA

Geri sayımı başlatan ve çalışmalarına hız kesmeden devam eden araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibi, 15. sezonu için 29 Ağustos'ta ekranda olacak.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı Yüzbaşıoğlu 19 Aralık 1973, İstanbul doğumlu, Türk sunucu ve gazetecidir.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak Top Secret programıyla Kanal 6'da başlayan Müge Anlı magazin sunuculuğuna Kanal D ve atv gibi kanallarda devam etti. 2006-2008 yılları arasında magazinci Şenay Düdek ve Pakize Suda ile Kanal D'de Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Uzun yıllar Vatan Gazetesi'nin magazin müdürlüğünü üstlendi. 2008 yılında Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi. 2019 yılında atv'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yaz tatilindeyken Güven Bana isimli bilgi yarışmasını sundu.

MÜGE ANLI'NIN ÖZEL HAYATI

1999 yılında evlendiği gazeteci Burhan Akdağ'dan 2008 yılında boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu. Anlı, 20 Haziran 2022 tarihinde sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı. Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu, 25 Haziran 2022 tarihinde evlendi.