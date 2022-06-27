Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni bölüm tarihi belli mi? Müge Anlı final mi yaptı, bitti mi?

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı, hafta içi her sabah izleyici ile buluyordu Ancak bu sabah Müge Anlı ekrana gelmedi ve izleyiciler Müge Anlı'yı merak etmeye başladı. Peki, Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni bölüm tarihi belli mi? Müge Anlı ne zaman başlayacak final mi yaptı, bitti mi?

MÜGE ANLI'DA BU SEZON NELER YAŞANDI?

Müge Anlı'da görkemli sezon finali. Bir sezon böyle geçti, neşeli anlar, şen kahkahalar...

Ahmet Ataoğlu'nun öldürüldüğü ortaya çıktı. Aç, susuz ve uykusuz günlerce arandı. Seyir terasındaki kulübede kaldığı arkadaşı öldürdü...

Tansu Çetin'in hayatında yeni başlangıçlar...

Türkiye'nin gündemini belirleyen olaylar. 21 cinayet çözüldü, zanlılar tutuklandı.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 24 Haziran Cuma günü sezon finali yaptı. Yeni bölümün yayın tarihi henüz açıklanmadı.

Atv

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