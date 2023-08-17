Müge Anlı ne zaman başlayacak? 2023 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman?

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'in yeni sezon başlangıç tarihi merak konusu oldu. Program, 23 Haziran'da sezon finali yapmıştı. Yeni sezonun başlangıç tarihi henüz duyurulmadı ancak Ağustos ayında tekrar başlaması bekleniyor. Hafta içi her gün saat 10.00'da yayınlanan program, faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.

Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak? merak ediliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon arasına girdi. Seyirciler ise ATV ekranlarında yayınlanan programın ne zaman başlayacağını merak ediyor. Son günlerde arama motorlarında Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak? soruları araştırılıyor.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Haziran günü sezon finali yaptı. Yeni sezon tarihi henüz duyurulmadı fakat Ağustos ayında tekrar başlayacağı öngörülmekte. Fakat henüz Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonun ne zaman yayınlanacağı duyurulmadı.

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI HAKKINDA

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...