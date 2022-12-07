ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert sıkı sıkıya takip ediliyor. Müge Anlı programında yer alan Muskacı Kahraman Hoca ise merak konusu oldu. Her gün işlenen konularla gündemde kalan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar merak ediliyor. Peki, Müge Anlı (MUSKACI HOCA) Kahraman kimdir? Müge Anlı Muskacı Kahraman Hoca olayı nedir?

Müge Anlı Muskacı Kahraman Hoca kim? sorusu merak edildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yine ilginç anlara sahne oldu. Gaziantep'ten gelip Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Mehmet Ataş'ın iddiaları programa damga vurdu. Peki, Müge Anlı (MUSKACI HOCA) Kahraman kimdir? Müge Anlı Muskacı Kahraman Hoca olayı nedir? İşte detaylar...

MÜGE ANLI MUSKACI KAHRAMAN HOCA OLAYI NEDİR?

Gaziantep'ten gelip Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Mehmet Ataş'ın iddiaları programa damga vurdu. 18 yaşına yeni giren kızı Ayşenur Ataş'ın 70 yaşındaki sözde hoca Kahraman tarafından kaçırıldığını iddia eden Ataş, yardım çağrısında bulundu. Ataş, "18 yaşındaki kızım Ayşenur Ataş'ı 70 yaşındaki ihtiyar kaçırdı" dedi. Gaziantep'ten gelerek Müge Anlı İle Tatlı Sert programına başvuran adam, 18 yaşına yeni giren kızının sözde hoca Kahraman tarafından alıkonulduğunu öne sürdü. Evinin her yerinde Kahraman'ın yaptığı muskaların çıktığını söyleyen adam yardım isterken, programa katılan sözde hoca iddiaları yalanlayarak, "Bana iftira atıyorlar. 10 yıldır erkek değilim" dedi. Öte yandan sözde hocanın yazdığı muskanın içinden cips paketi çıktı. Programda gözyaşlarına hakim olamayan Mehmet Ataş, "Evimin her yerinde muska çıkıyor. Muska çıkara çıkara usandım. Bir tanesini de buraya getirdim. Evli ve 6 çocuk babası bu adam kızımı alıkoydu. Bu kişi önce benim eşimi kandırarak, annemin bana büyü yaptığını iddia etmiş ve önce 600, sonra 700 lira toplamda 10 binin üzerinde para alarak. Kendini hoca olarak tanıtıp kandırmış. Ben kızımı istiyorum. Eşim hala bu sözde hocaya inanıyor. Kızım bu adama kocam diye hitap ediyormuş. Kızım ne olur evine dön. Kızımın elinde görüntüleri varmış. Onu tehdit ediyorlar" ifadelerini kullandı. Programa yüzünü göstermeden bağlanan Kahraman, kendisinden 52 yaş küçük Ayşenur Ataş'ı kaçırdığı iddialarını reddetti. Doktordan rapor aldığını söyleyen Kahraman'ın, "10 yıldır erkek değilim" açıklaması programa damga vurdu. Kahraman, "Ben kızına iyilik yaptım. Kötülüklerden kurtardım. Bana iftira atıyorlar. 1 senedir gözüm görmediği için muska yapmıyorum" dedi. Kahraman, aldığı doktor raporuyla ilgili, "Bana iftira atıyorlar. Bunu mahkemeye sunacağım" diye konuştu.

Mehmet Ataş, daha önce mahalle bakkalı işleten 70 yaşındaki adamın yazdığı muskayı canlı yayına getirdi. İçinden ne çıkacağını merak eden Ataş, muskayı açtı. Paketlenen muskanın içinden cips paketi ve gazete kupürü çıktı. Öte yandan, iddiaların odağındaki sözde hoca Kahraman için canlı yayına bağlanan bir kişi, ''Bu kişi benim komşumu da dolandırarak altınlarını aldı. Ona da muska yapmıştı. Amacı kadını yanına çekmekti'' şeklinde konuştu.