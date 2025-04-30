MÜGE ANLI Mehmet Çetin bulundu mu, ne oldu? 30 Nisan ATV Müge Anlı CANLI izleme linki!

2015 yılında kaybolan Mehmet Çetin, Müge Anlı'nın 30 Nisan tarihli programında yeniden gündeme taşınacak. İzleyiciler, Müge Anlı Mehmet Çetin olayı ne oldu? sorusuna cevap ararken, canlı yayın bilgilerini de merak ediyor. 30 Nisan Müge Anlı canlı izleme linki ise yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Müge Anlı Mehmet Çetin olayı ne oldu? sorusunun cevabı, yıllar sonra çözülebilecek mi?

MEHMET ÇETİN OLAYI NEDİR?

Mehmet Çetin, 17 Ekim 2015'te Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca beldesinde şüpheli bir şekilde ortadan kayboldu. Yakınları, 10 yıldır izine rastlanamayan Mehmet Çetin'in kaybında, yakın arkadaşı Bayram Akçay'ın parmağı olabileceğini iddia ediyor.

CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ İDDİASI

Bayram Akçay'ın, Mehmet Çetin'in ailesine "Sizin oğlunuz cinsiyet değiştirdi. Aramayın" şeklinde açıklamalarda bulunduğu öğrenildi. Ayrıca, Mehmet Çetin'in kaybolmadan önce hayat sigortası yaptırdığı ve ölüm tazminatının Tarkan Gürakan isimli bir şahsa verilmesini istediği ortaya çıktı.

MÜGE ANLI CANLI NASIL İZLENİR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hafta içi her gün saat 10:00'da ATV ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Programın canlı yayınını izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.