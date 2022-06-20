Müge Anlı kiminle evleniyor? (VİDEO) Müge Anlı sevgilisi kim? Müge Anlı evleniyor mu? Müge Anlı evlendi mi? CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Müge Anlı kiminle evleniyor? merak ediliyor .19 Aralık 1973 İstanbul doğumlu Müge Anlı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü bölümünde evlenmeye karar verdiğini açıkladı. Peki, Müge Anlı kiminle evleniyor? Müge Anlı sevgilisi kim? Müge Anlı evleniyor mu? İşte detaylar...

MÜGE ANLI EVLENİYOR MU?

Yıllardır ATV ekranlarında program sunan Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında evleneceğini açıkladı. Anlı'nın "Evlenmeye karar verdim" dediği anlarda stüdyoda dakikalarca alkışlandı.

MÜGE ANLI KİMİNLE EVLENİYOR?

Kendi programında evlilik haberini duyuran Müge Anlı, "Hakkımda yalan yanlış haberler çıkıyor. Ben önemsemiyorum. Bu haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim. Müstakbel damadınızı adı da Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var" dedi.

"OLUMSUZLUKLARDAN UZAK KALMASI İÇİN GERİ PLANDA TUTTUM"

İlişkisini neden gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiğiyle de ilgili konuşan Müge Anlı, sözlerine şöyle devam etti: "Bizler seçmesek de içinde bulunduğumuz ortamı iyisiyle ve kötüsüyle kaldırmaya müsait haldeyiz. Bizimle aynı hayatı seçmeyen ama bizimle yan yana duran kişilerin bu hayatın içindeki olumsuzluklarla karşılaşması çok doğru bir şey değil. Onları da koruyup kollayarak kenarda tutmakla da mükellefiz. Bu sebeplerden dolayı geri planda tuttum. Artık sizlere seneye akşam yemek yaptım ama dibi yandı diye anlatırım. Bunlar da yeni muhabbetlerimiz."

MÜGE ANLI KİMDİR?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.

Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı.

Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren FOX Türkiye'de, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti.

Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı.

Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır.

Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

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