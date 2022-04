Müge Anlı kayıp Muhammet Arslan'dan acı haber! Müge Anlı'da hemşire Muhammet Arslan neden öldü? 21 Nisan Müge Anlı son bölüm izle!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 21 Nisan 2022 son bölümünde neler oldu merak konusu oldu. Herkes tarafından izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şüpheli bir kayıp olayı gün yüzüne çıkıyor. Hemşire Muhammed Arslan'ın ailesi Müge Anlı'ya katılarak kaybolan çocuklarını bulmak için yardım istedi. Müge Anlı'da kaybolan Muhammet Arslan'dan acı haber geldi. Müge Anlı'da hemşire Muhammet Arslan neden öldü? 21 Nisan Müge Anlı son bölüm izle! Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müge Anlı'da son bölümünde neler oldu merak konusu oldu. Herkes tarafından izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şüpheli bir kayıp olayı gün yüzüne çıkıyor. Sultangazi'de geçen Cuma gününden bu yana Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanı Muhammet Aslan'dan (27) haber alınamıyordu. Kayıp Muhammet Aslan'ı bulmak için polis ekipleri kent ormanında harekete geçmişti. Alibeyköy Barajı'nda da arama yapıldı. Özel Harekat, Polis Arama Kurtarma, Çevik Kuvvet ve Sualtı ekiplerinin yanı sıra eğitimli köpekler de arama çalışmalarında kullanıldı. Ormanlık alanda ve Alibeyköy Barajı'nda aramalar devam ederken polis helikopteri de havadan destek verdi. Aramalar sonucu Muhammet Aslan'n cansız bedeni bulundu.

MÜGE ANLI'DA HEMŞİRE MUHAMMET ARSLAN NEDEN ÖLDÜ?

Kaybolan hemşire Muhammet Arslan'ın intihar ettiği ihtimalleri üzerinde duruluyor. Kaybolduktan bir süre sonra Müge Anlı'nın televizyondaki programına çıkan ailesi, Muhammed Arslan'ın bulunması için yardım istemişti. Muhammet Arslan'ın kaybolduğu gün çalıştığı hastanedeki dolabına bir not yazdığı ortaya çıktı. Müge Anlı, notla ilgili programında "Giderken hastanedeki dolabına bir not bulunuyordu. Bir veda notu gibi... 'Dostlarım beni hatırlasın' diye..." not bırakmıştı.

