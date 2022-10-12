Müge Anlı itiraf olayı ne, Meryem ne dedi? Minik Meryemi kim öldürdü? Müge Anlı Meryem'i kim öldürdü? Müge Anlı Meryem olayı ne?

Haftaiçi her gün Atv ekranlarında seyirci ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı gündüz kuşağının en çok izlenen programı olmaya devam ediyor. Tüm sezon boyunca kaybolan kişileri bularak, faili meçhul cinayetleri açığa çıkartarak ve daha birçok olayın arka yüzünü ortaya çıkaran Müge Anlı yeni sezonda da belirsizlikleri çözüyor. Peki, Müge Anlı itiraf olayı ne, Meryem ne dedi? Minik Meryem'i kim öldürdü? Müge Anlı Meryem'i kim öldürdü? Müge Anlı Meryem olayı ne?

Atv ekranının en çok izlenen ve sıkı sıkıya takip edilen programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te her gün birbirinden ilginç, esrarengiz olaylar yaşanıyor. Yaşanan olayların sır perdesini ise Müge Anlı kaldırıyor. Haftaiçi her gün saat 10:00'da izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te üzerinde durulan konular bir diğer yandan da gündem oluyor. Seyircilerin sıkı sıkıya takip ettiği, merak edip araştırdığı konular arasında şimdi ise Meryem olayı var. Müge Anlı itiraf olayı ne, Melisa ne dedi? Minik Meryem'i kim öldürdü? Müge Anlı Meryem'i kim öldürdü? Müge Anlı Meryem olayı ne?

MÜGE ANLI MERYEM OLAYI NE?

Gaziantep'te yaşayan iki küçük kız kardeşten büyüğü Meryem Çiğdem Ünal'ın hayatını kaybettiğini küçük kızı Sare'nin ise ortadan kaybolduğunu iddia eden baba Doğukan Ünal, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelerek kızlarının başına gelenlerin araştırılmasını istedi. Gaziantep'te yaşanan olay herkesi yasa boğdu. 3 yaşındaki Meryem Çiğdem'in ölümü ile tüm Türkiye sarsıldı. Meryem'in babası Doğukan Ünal, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Almanya'dan katıldı. 3 yaşındaki Meryem'in ölümüne sebep olanları bulmak amacıyla katıldığı programda olayın tüm detayları araştırıldı. 3 yaşındaki Meryem'in annesi Melisa ise canlı yayına bağlandı ve tüm gerçekleri anlattı. Programa canlı olarak bağlanan kişiler ise Melisa'nın küçük Meryem'i birçok kez dövdüğünü iddia etmişti. Bunların üzerine Melisa, iddialara yanıt vermek için programa bağlandı ve bu sözleri söyledi;"Herkes sussun ben konuşmak istiyorum. Recep o gün evdeydi. Hiçbir şekilde evden çıkmadı. Meryem'in kanepeden düşme olayı hiçbir şekilde doğru değil. Ben Asya ile çizgi film izliyordum. Kızım Meryem uyuyordu içeride. Meryem uyanıp ağlayarak benim yanıma geldi. Geldikten sonra ben ona sarılmaya çalıştım. Recep Meryem'i alıp içeriye gitti. Ağladı diye "Sus ağlama" diye bağırıp çağırdı. Sonra Meryem "Baba yapma, yapma" diye bağırınca ben içeriye girdim. Ben Recep'in kolunda Meryem'i bayılmış halde gördüm. Çırılçıplak bir şekildeydi. Sonra gitti Meryem'i suya tuttu. 'Kendine geldi, kendine geldi' dedi bana. Sonra çığlık attım 'Bu çocuk neden bu hale geldi' diye Recep'e sordum" dedi. Küçük Meryem'in anne Melisa'nın sevgilisi Recep isimli şahıs tarafından istismara uğradığı ve canice öldürüldüğü gerçeği herkesi yıktı. Anne Melisa'nın sözlerinden sonra baba Doğukan stüdyoda sinir krizi geçirdi. Evladının istismara uğradıktan sonra öldürüldüğünü öğrenen baba "Ne yaptınız benim bebeğime, Çırılçıplatı diyorsun ayıp. Kendi ellerimle yıkayıp koydum mezara" diyerek feryat etti.

Açıklamaların ardından Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Meryem'in ölümüne sebep olan Recep Aldemir'in evine gitti. Evde bulunamayan Recep için ailesi iş aramaya gittiğini ve geri geleceğini söylediler.